Военные Украины и НАТО проводят совместные учения "Си Бриз-2018" на территории Одесской и Николаевской областей.

Зрелищные маневры с эсминцами и авиацией: Си Бриз-2018 в фото

Зрелищные маневры с эсминцами и авиацией: Си Бриз-2018 в фото

Украинские и иностранные военные отрабатывают масштабные военные операции во время учений “Си Бриз-2018“ на территории Одесской и Николаевской областей.

Читай также: Россия готовит атаку на Мариуполь - Порошенко

В маневрах принимают участие 1,5 тыс. военных с украинской стороны и около 1,2 тыс. представителей других 15 стран. Среди них США, Великобритания, Грузия, Дания, Эстония, Канада, Литва, Норвегия, Польша, Турция и Швеция.

В украинские порты прибыли около двух десятков военных кораблей, подводные лодки, на полигоны - вертолеты и другая военная техника вооруженных сил Украины и союзников.

Заместитель командующего Шестого флота ВМС США контр-адмирал Шон Дуэйн после первых маневров заявил, что был поражен подготовкой украинских коллег.

“Сегодня утром я уже говорил командующему, что во время выхода в море командиры кораблей “Mount Whitney“ и “Porter“ были поражены работой украинской команды. Мы очень хорошо поработали, - заявил он. - Мы можем и должны гордиться нашими ВМС“.

Читай также: Нацгвардейцы тренируют военных из Молдовы

В свою очередь президент Петр Порошенко заявил, что боевая готовность украинских военно-морских сил имеет особое значение.

Ведь, по его словам, после аннексии Крыма Россия значительно нарастила свое военное присутствие в регионе, и последние ее действия указывают на возможность дальнейшей эскалации - до военной операции по захвату Мариуполя и других портов на Азовском море.

Напомним, в Одессе стартовали украинско-американские учения Sea Breeze-2018. В них примают участие военнослужащие из 19 стран-членов НАТО и стран-участниц программы НАТО Партнерство во имя мира. Всего в учениях будут задействованы 29 надводных кораблей и катеров и авиагруппа в составе 25 самолетов и вертолетов.