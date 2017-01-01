Пятая смерть от ботулизма за год: Минздрав предупреждает об опасности

В украинском Министерстве здравоохранения сообщили, что с начала года ботулизмом заболели 65 человек, из них пятеро умерли.

Последний летальный случай зафиксирован в Запорожской области, где от ботулизма умер 45-летний мужчина. За медицинской помощью он не обращался.

Вероятным источником ботулизма в Минздраве назвали некачественную вяленую рыбу домашнего приготовления.

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При этом в министерстве говорят, что сейчас в Украине есть качественные канадские сыворотки от ботулизма, переданны в качестве гуманитарной помощи. Дополнительные сыворотки должны закупить за бюджетные средства в этом году.

Проблемы с сывороткой фиксировали в прошлом году - тогда в Минздраве жаловались, что в Украине не было зарегистрировано ни одного такого препарата, а производителям поставлять их было невыгодно, так как сыворотка требует специальных условий содержания и имеет свои сроки годности.

Медики , что причины ботулизма кроются в неправильном приготовлении и хранении пищи.

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“Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) при неправильных условиях хранения или транспортировки продуктов питания“, - говорится в сообщении министерства.

К факторам риска относится употребление термически не обработанных вяленой, соленой и консервированной рыбы, изделий из мяса.

Первые симптомы заболевания чаще всего возникают через 12-24 часов после употребления зараженной пищи:

Успех лечения зависит от ранней диагностики, правильного лечения - в большинстве случаев введения специальной сыворотки, иммуноглобулина, отмечают медики.

Ранее сообщалось о том, что в Украине участились случаи ботулизма.