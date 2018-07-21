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Россия опасается, что ее военные тайны "слили" Западу

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ФСБ ищет шпионов в институтах, занимающихся космическими исследованиями, которые якобы "сливали" Западу секретную информацию о российских гиперзвуковых ракетах.
МиГ-31 с ракетами Кинжал
МиГ-31 с ракетами Кинжал
kremlin.ru

ФСБ ищет шпионов в институтах, занимающихся космическими исследованиями, которые якобы “сливали“ Западу результаты секретных разработок российской промышленности в области гиперзвука.

По данным газеты Коммерсант, обыски начались в пятницу утром. Сотрудники ФСБ пришли в кабинеты некоторых сотрудников ЦНИИмаша (Центральный научно-исследовательский институт машиностроения), а также в офис директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (входит в Роскосмос) Дмитрия Пайсона.

Мероприятия проводятся в рамках расследования дела о государственной измене.

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По данным газеты, данные с грифом “совершенно секретно“ передавались западным спецслужбам, утечка произошла от сотрудников ЦНИИмаша, “с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт“.

Собеседник издания добавил, что последствия будут беспрецедентными.

“Полетит много голов, и одними увольнениями дело точно не закончится“, - добавляет он.

В “Роскосмосе“ заявили, что местные работники службы безопасности сотрудничают с ФСБ в рамках уголовного дела.

Ранее Министерство обороны России транслировало видео о новом поколении гиперзвуковых ракет, которые могут нести боеголовку с ядерным зарядом. Некоторые из них запускаются со стратегических бомбардировщиков, другие - из хранилищ и передвижных ракетоносителей.

Об этих системах в марте говорил президент России Владимир Путин. Он упоминал ракету “Кинжал“, которая способна развивать скорость более 12 тысяч километров в час и поражать объекты в радиусе около 2 тысяч километров.

Напомним, в начале июля РосСМИ раскрыли подробности испытаний гиперзвуковой ракеты из состава комплекса Кинжал, которую также называют “ракетой Путина“. Ракеты испытывали на дальнем бомбардировщике Ту-22М3.

 

BBC Украина
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Теги: Россия, ФСБ, ЦНИИ, ракеты Кинжал, оружие, шпионы, военная тайна
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Источник: bbc.co.uk

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Комментариев (3)
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СветБобра    21.07.2018, 16:30
Оценка:  +2
СветБобра
Пора уже расстреливать врагов народа. Очень остро на россии сейчас нуждаются в судьях-тройках, ГУЛАГах и массовых репреськах-расстреляшках. Рассиане это очень любят. Ничто так не бодрит жителей мордора, как шум мотора "черного воронка" в ночи
chytan    21.07.2018, 16:29
Оценка:  0
chytan
Путин Трампу слил !!!
СветБобра    21.07.2018, 16:43
Оценка:  +3
СветБобра
Там сливать нечего. В США в частных коллекциях полно МИГ-31. Люди , который создавали искандер, так же удрали в США. Система наведения и управления к искандеру делалась в Украине. Ну какие там могут быть секреты.
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