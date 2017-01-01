Правоохранители начнут "тотальный контроль" перевозчиков - Омелян

С 21 июля Нацполиция и транспортная инспекция начнут "тотальный контроль" всех пассажирских перевозчиков.

С 21 июля Национальная полиция и транспортная инспекция начнут “тотальный контроль“ всех пассажирских перевозчиков.

Об этом в Facebook написал министр транспорта Владимир Омелян.

“В случае отсутствия лицензии для коммерческих пассажирских перевозок - конфискация транспортного средства если есть лицензия, но автобус незаконно переоборудован из грузового в пассажирский - перевозчик лишается лицензии и платит 17 тысяч грн штрафа“, - написал министр после совместного совещания своего ведомства с МВД, Нацполицией, Минэкономики и Государственной службой по безопасности на транспорте.

Ранее Владимир Омелян также говорил о том, что Министерство инфраструктуры предлагает запретить маршрутки, которые переоборудовали из грузовых транспортных средств в пассажирские.

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Владимир Омелян также анонсировал принятие решения правительства о восстановлении скоростного контроля на дорогах:

“26 июля на заседании Кабмина будет принято соответствующее постановление Правительства, которым с 27 июля будет возвращен скоростной контроль на дорогах“.

Кроме того, по словам министра инфраструктуры, с 1 августа для перевозчиков будет введен электронный кабинет, где будет фиксироваться “вся информация о перевозчике, его лицензиях, маршрутах, штрафных баллах и т.д.“, и к которому будет иметь доступ сама компания, транспортная инспекция и Национальная полиция.

В комментариях к сообщению министра пользователи Facebook пишут о том, что ко всем этим мер правительств прибегает лишь тогда, когда “стольким людям пришлось умереть“, а также критикуют за промедление с введением автоматической фиксации нарушений и оборудование пассажирского транспорта видеорегистраторами.

Накануне, 20 июля, в Житомирской области в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли сразу 10 человек, еще 10 были госпитализированы.

Кроме того, в этот же день утром на трассе “Киев-Одесса“ в Николаевской области произошла еще одна крупная авария: пять человек погибли, 12 были травмированы.

Еще одна авария с участием грузовика и легкового авто произошла в Хмельницкой области на въезде в село Прибугское. Там погибли три человека.

Вечером в пятницу на Старообуховской трассе под Киевом в аварии погибла семья из трех человек, в том числе несовершеннолетний ребенок.