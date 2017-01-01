Пленки Коэна: почему Трамп обсуждал выплату денег модели Playboy?

ФБР располагает аудиозаписью разговора президента США и его личного адвоката в сентябре 2016 года по поводу платежей модели журнала Playboy.

Федеральное бюро расследований располагает аудиозаписью разговора президента США Дональда Трампа и его личного адвоката Майкла Коэна в сентябре 2016 года по поводу платежей фотомодели журнала Playboy Карен Макдугал.

Трамп в то время был кандидатом в президенты.

По информации Washington Post и New York Times, речь идет о разговоре по телефону. Wall Street Journal пишет, что это была личная беседа.

На записи Трамп и Коэн обсуждают выплаты Макдугал. Из записи следует, что Трамп знал о намерениях модели и пытался заставить ее замолчать. У нее предположительно был роман с Трампом в 2006-2007 годах.

В 2005 году он женился на нынешней первой леди Мелании, а в 2006 году у четы родился сын Бэррон.

Запись разговора, сделанная Коэном, попала в распоряжение ФБР после того, как начались расследования участия юриста в банковском мошенничестве и аферах на президентских выборах 2016 года.

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Факт разговора и подлинность пленки в пятницу, 20 июля, подтвердил адвокат американского президента Рудольф Джулиани.

Он отметил, что Трамп и Коэн действительно обсуждали вопрос покупки прав на историю Макдугал о ее отношениях с Трампом, которую она планировала продать газете National Enquirer. В разговоре упоминается сумма в 150 тысяч долларов, за которые издание приобрело у Макдугал права на публикацию.

Джулиани сообщил, что беседа Трампа и Коэна продолжалась не дольше двух минут, и будущий президент США не знал, что она записывается. По законам штата Нью-Йорк, один из участников разговора может записывать собеседника без предварительного предупреждения.

Сперва адвокат президента США утверждал, что речь шла о покупке истории не у Enquirer, а напрямую у модели. Позже Джулиани говорил, что Трамп и Коэн обсуждали вариант покупки прав на историю Макдугал у журнала.

Сделка так и не состоялась, подчеркнул Джулиани. Трамп просил Коэна заплатить Макдугал не наличными, а выписать ей банковский чек, добавил нынешний адвокат президента.

За несколько дней до выборов, осенью 2016 года, представитель кампании Трампа Хоуп Хикс заявила, что ничего не знает об этом, а “все претензии модели относительно интимной связи с Трампом - полнейшая ложь“.

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Федеральные агенты рассчитывают выяснить, как Коэн пытался повлиять на женщин, желающих публично рассказать о нелицеприятных фактах биографии Трампа.

Они также заинтересовались, могли ли для этих целей использоваться деньги, предназначенные для избирательной кампании, что является нарушением американского законодательства.

Ленни Дэвис, адвокат Майкла Коэна, отказался от комментариев. Представители Коэна узнали о существовании аудиозаписи после того, как получили список изъятых следователями материалов и поставили в известность юристов Трампа, говорят источники New York Times и Washington Post.

Адвокат модели Кэрол Хеллер написала в своем Twitter, что узнавала обо всем “в режиме реального времени, как и все остальные“ и отказалась от дальнейших комментариев.

По словам самой Макдугал, она состояла в близких отношениях с Трампом чуть более 10 месяцев, и якобы после первой проведенной вместе ночи он предложил ей деньги.

Женщина отказалась, но продолжала видеться и вступать в интимные отношения с будущим президентом, по ее словам, “десятки раз“.

В августе 2016 года компания AMI, материнская компания National Enquirer, заплатила модели 150 тысяч долларов за права на публикацию истории ее отношений с Трампом. Статья так и не была напечатана.

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По условиям соглашения с издательством, Макдугал согласилась не разглашать детали и сам факт своих романтических отношений с тогда еще кандидатом в президенты США.

Позднее она подала иск против AMI, чтобы получить свои права на публикацию. В судебном заявлении говорилось, что она рада тому факту, что издание приобрело права на историю, но не опубликовало ее.

Потом она изменила свое решение, выяснив, что ее предыдущий адвокат и AMI контактировали с Майклом Коэном во время переговоров относительно сделки о покупке прав.

Напомним, в апреле против адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна возбуждено расследование по подозрению в банковском мошенничестве и финансовых нарушениях.

Ранее, офис Коэна был обыскан агентами ФБР, изъявшими личную переписку с клиентами адвоката, в том числе и с Трампом.