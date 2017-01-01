Действительно ли смертность на дорогах в Украине - самая высокая в мире

Многие украинцы уверены в том, что ситуация на украинских дорогах - едва ли не худшая в мире. Действительно ли это так?

После недавних ДТП на дорогах объявили план по снижению аварийности УНИАН

После недавних страшных ДТП на дорогах Украины власти объявили план по снижению аварийности. Мы решили проверить, кто в мире является лидером по смертности на дорогах и какое место по аварийности занимает Украина.

20 июля Украину шокировала целая волна смертельных ДТП, которые за день унесли сразу 18 жизней.

В столкновении автобусов с грузовиками в Николаевской и Житомирской областях погибли 15 человек, а в Хмельницкой области в автомобиле разбилась целая семья из трех человек.

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Министерство инфраструктуры сразу же заявило о масштабной кампании по контролю за дорожным движением.

Уже на следующем заседании правительства чиновники должны принять решение по усилению контроля скорости.

Также в правительстве перешли в наступление на автоперевозчиков, которые используют некачественные автобусы и маршрутки.

За несколько дней усиленных проверок чиновники уже отчитались о сотнях выявленных нарушений.

В начале этого года после ряда резонансных ДТП в украинских городах уже ограничили максимальную скорость движения до 50 километров в час.

Если верить, то за последние несколько лет в Украине существенно уменьшилось количество погибших в дорожных авариях.

Самым кровавым на украинских дорогах за последние десятилетия был 2007 год, когда в ДТП погибли 9574 человека. К 2013 году этот показатель постепенно снизился до 4483 человек, а в 2016 -ом количество жертв было самым низким - 3410 человек.

Но в 2017 году полиция отрапортовала о небольшом росте смертей в ДТП - погибли 3432 человека.

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Тенденция же 2018 года свидетельствует, что показатель смертности на дорогах в этом году существенно уменьшится. За первое полугодие погибли 1237 человек, то есть по итогам года показатель может быть ниже трех тысяч.

Многие украинцы уверены в том, что ситуация на наших дорогах едва ли не худшая в мире. Однако сухие цифры статистики этого не подтверждают.

Исследовательская организация на основе данных Всемирной организации здравоохранения составила рейтинг стран по смертности в ДТП.

Для этого они вычислили количество смертей в авариях на 100 000 населения.

Согласно последним данным, показатель Украины составляет 9,11 смертей на 100 000 населения. При этом исследователи отнесли Украину к странам с “низким“ количеством смертей в ДТП.

В рейтинге Украина занимает 131 место. На первом месте находится Зимбабе с 75 смертями на 100 000 населения, а лучшие позиции - 182 и 183 место - делят Швеция и Микронезия, в которых показатель смертности немного превышает 2 человека на 100 000.

В Европе хуже украинских показатели у Боснии и Герцеговины, Албании, Литвы, Беларуси и Молдовы. Немного лучшие показатели у Черногории, Латвии, Хорватии и Польши.

Впрочем, большинство европейских стран имеют существенно более низкий показатель смертности, чем Украина.

В этом исследовании Россию, Грузию и Армению отнесли к Азии. В России этот показатель почти вдвое хуже украинского - 15,85 смертей на сто тысяч населения, в Грузии - 10,68, а Армении - 14,52.

Только две страны бывшего СССР - Латвия и Эстония - в рейтинге находятся выше Украины.

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Показатель смертности в ДТП в Украине даже меньше, чем в США. Там погибают в среднем 10,04 человека на сто тысяч населения.

Однако украинские активисты не склонны слишком оптимистично оценивать снижение смертности в ДТП в Украине.

Например, руководитель инициативы по безопасности дорожного движения Vision Zero Виктор Загреба предполагает, что статистика полиции может быть заниженной.

“Мы как общественная организация делали точечные расследования о количестве погибших в ДТП в определенных областях. Часть погибших не фигурировала в официальной статистике. Поэтому я сделал вывод, что реальное число смертей в ДТП может быть выше, чем официально сообщается полицией“, - рассказал ВВС News Украина эксперт.

Он сказал, что с 2016 года прекратилось действие постановления Кабмина о порядке учета ДТП, а нового нет.

“Данным до 2015 года можно было более-менее доверять, после - я сомневаюсь“, - добавил Виктор Загреба.

Эксперт считает, что серьезных структурных изменений для улучшения безопасности движения в последние годы не было. А всплеск смертности в 2007 году был связан с бумом автокредитования, дальнейшее падение - с финансовым кризисом.

Ранее сообщалось, что с 1 августа планируется запустить электронный кабинет перевозчика.