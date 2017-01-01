В Укроборонпроме рассказали, сколько должны россиянам

Государственный концерн Укроборонпром подтвердил сумму долга, который Верховная Рада разрешила не возвращать российским фирмам.

Государственный концерн Укроборонпром подтвердил сумму долга, который Верховная Рада разрешила не возвращать российским фирмам. Об этом говорится в ответе на официальный запрос BBC News Украина.

“На сегодня задолженность предприятий-участников Государственного концерна Укроборонпром перед российскими компаниями составляет 3,8 млрд грн. Соглашения, по которым она возникла, были заключены предприятиями-участниками концерна с российскими структурами до 2014 года“, - говорится в документе.

Читай также: Николаевский судостроительный завод возобновляет работу

На вопрос BBC News Украина о том, какие последствия может иметь для концерна выплата такой суммы, там ответили: “Указанная выше сумма задолженности предприятий не является критической для отечественного оборонно-промышленного комплекса“.

В то же время в Укроборонпроме не ответили, о каких именно контрактах идет речь.

Также там не исключили возможность обращения российских компаний в международные суды.

Ранее о более 3,8 млрд грн долга компаний “Укроборонпрома“ перед российскими фирмами в парламенте заявил депутат Андрей Вадатурский.

12 июля Верховная Рада приняла закон, которым разрешила предприятиям Укроборонпрома не возвращать долги компаниям, зарегистрированным “в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором и/или государством оккупантом“ или с инвестициями от такого государства.

Закон остановил любые судебные производства по принудительному возвращению таких долгов.

Читай также: Украина начала выпуск реактивных пехотных огнеметов

В пояснительной записке к документу указывается, что Украина прекратила экспорт в Россию товаров военного назначения по указу президента от 27 августа 2014 года.

При этом, как говорят авторы закона, большинство продукции за полученные от России деньги компании Укроборонпрома изготовили.

“Средства заказчика были в полном объеме использованы на производство продукции, однако передать ее невозможно, а быстро найти покупателя..., чтобы вернуть средства, в связи со спецификой рынка тоже не удается“, - поясняется в документе.

Авторы закона также добавляют, что российские фирмы стали обращаться в суды на территории РФ, присуждающие штрафы за невозврат долгов, игнорируя при этом фактор непреодолимых обстоятельств, которым украинские законодатели называют упомянутый указ президента.

Напомним, в начале июля Укроборонпром в рамках оптимизации внутренней структуры и кадрового состава сократил численность административного персонала на 40%.