На Марсе нашли озеро. С водой

Исследователи впервые нашли признаки существования воды на Марсе - в жидком виде.

Ученые верят, что найденный ими водоем - озеро, находящееся под ледяным покровом на южном полюсе планеты, шириной в 20 км.

Их предшественники ранее находили признаки текучей воды на марсианской поверхности. Также ранее марсоход НАСА Curiosity находил и исследовал на Марсе впадины, которые могли быть высохшими озерами. Ученые пришли к выводу, что в прошлом на Марсе могла быть вода в жидком виде.

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Однако с тех пор планета очень сильно остыла - в силу своей крайне разреженной атмосферы. Поэтому большая часть воды на Марсе в настоящее время существует в состоянии льда.

Новую находку обнаружили благодаря радару Marsis - инструменту на борту орбитального модуля Mars Express.

“Вероятно, это не слишком большое озеро“, - говорит профессор Роберто Орос из Итальянского национального института астрофизики, возглавлявший новое исследование.

Радар не смог определить, насколько глубоким оно может быть, но исследовательская команда предполагает, что его глубина - не менее 1 метра.

“Это действительно позволяет говорить о водоеме. Об озере, а не просто какой-то талой воде, заполняющей некое пространство между льдом и камнями, как это часто бывает в ледниках на Земле“, - объясняет профессор.

Напомним, ранее сообщалось, что атмосфера Марса стала оказалась единым целым.