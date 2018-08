Человек-бойлер стал талисманом английской команды

Человек, одетый в костюм бойлера, впервые появился на футбольном матче в эти выходные. Хотя от поражения это не спасло: Вест Бромвич проиграли команде Болтон со счетом 2-1.

В мае клуб подписал спонсорское соглашение с компанией-производителем бойлеров. А уже сейчас появление нового талисмана вызвало бурную реакцию фанатов английского футбола в Twitter.

Пользователи соцсети быстро окрестили его Бойлерменом и называют самым ярким моментом года.

“What are your mascots then?“ “Ours is a fox“ “We have a tiger“ “Lion. You?“ “Oh... ours is just a combi boiler with legs“ pic.twitter.com/HpRFmgP2ye

“Талисман Вест Брома в виде бойлера - это самый яркий момент года. Сезон, в принципе, можно и не проводить, все равно это ничто не затмит“, - пишет еще один пользователь Twitter.

West Brom having a Boiler as a mascot is the highlight of the year. Might as well jib the entire season off, nothing is going to top that. pic.twitter.com/VLupet2Oic