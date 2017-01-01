Человек-бойлер стал талисманом английской команды

Социсети в восторге от нового талисмана футбольной команды Вест Бромвич Альбион.

Человек, одетый в костюм бойлера, впервые появился на футбольном матче в эти выходные. Хотя от поражения это не спасло: Вест Бромвич проиграли команде Болтон со счетом 2-1.

В мае клуб подписал спонсорское соглашение с компанией-производителем бойлеров. А уже сейчас появление нового талисмана вызвало бурную реакцию фанатов английского футбола в Twitter.

Пользователи соцсети быстро окрестили его Бойлерменом и называют самым ярким моментом года.

“What are your mascots then?“

“Ours is a fox“

“We have a tiger“

“Lion. You?“

“Oh... ours is just a combi boiler with legs“ pic.twitter.com/HpRFmgP2ye — Sean (@wolves_1990) 4 серпня 2018 р.

“Талисман Вест Брома в виде бойлера - это самый яркий момент года. Сезон, в принципе, можно и не проводить, все равно это ничто не затмит“, - пишет еще один пользователь Twitter.

West Brom having a Boiler as a mascot is the highlight of the year. Might as well jib the entire season off, nothing is going to top that. pic.twitter.com/VLupet2Oic — Ste Hoare (@stehoare) 4 серпня 2018 р.

У команды есть еще один талисман - птичка Багги, которая также никуда не делась.

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Талисман, или “маскот“ - обычное явление для английских футбольных команд.

Впрочем, обычно это звери.

Например, у Челси талисманом является Лев Стэмфорд, у Норвич Сити - Капитан Канарейка, у Сток Сити - гиппопотамы Поттермус и Поттермис.

Выросли ли продажи у компании-спонсора, не сообщается.

Напомним, в марте шотландский клуб Инвернесс Каледониан, выступающий во второй по уровню лиге страны, выбрал необычное имя для своего нового талисмана, которое созвучно с именем великого аргентинского футболиста.