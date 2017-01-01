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Человек-бойлер стал талисманом английской команды

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Социсети в восторге от нового талисмана футбольной команды Вест Бромвич Альбион.
Пользователи соцсети быстро окрестили талисман Бойлерменом
Пользователи соцсети быстро окрестили талисман Бойлерменом
twitter.com/wolves_1990

Человек, одетый в костюм бойлера, впервые появился на футбольном матче в эти выходные. Хотя от поражения это не спасло: Вест Бромвич проиграли команде Болтон со счетом 2-1.

В мае клуб подписал спонсорское соглашение с компанией-производителем бойлеров. А уже сейчас появление нового талисмана вызвало бурную реакцию фанатов английского футбола в Twitter.

Пользователи соцсети быстро окрестили его Бойлерменом и называют самым ярким моментом года.

“Талисман Вест Брома в виде бойлера - это самый яркий момент года. Сезон, в принципе, можно и не проводить, все равно это ничто не затмит“, - пишет еще один пользователь Twitter.

У команды есть еще один талисман - птичка Багги, которая также никуда не делась.

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Талисман, или “маскот“ - обычное явление для английских футбольных команд.

Впрочем, обычно это звери.

Например, у Челси талисманом является Лев Стэмфорд, у Норвич Сити - Капитан Канарейка, у Сток Сити - гиппопотамы Поттермус и Поттермис.

Выросли ли продажи у компании-спонсора, не сообщается.

Напомним, в марте шотландский клуб Инвернесс Каледониан, выступающий во второй по уровню лиге страны, выбрал необычное имя для своего нового талисмана, которое созвучно с именем великого аргентинского футболиста. 

BBC Украина
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Теги: Великобритания, соцсети, футбол, Вест Бромвич Альбион, талисман
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Источник: bbc.co.uk

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