Новые санкции против России приближают фиаско Путина - СМИ

Почему в России падает популярность Путина, и чем ему грозит смерть Олега Сенцова в заключении - в обзоре международной прессы.

Путин сделает все, чтобы не идти на уступки EPA/UPG

Несмотря на все “геополитические авантюры“ и “победы“ Кремля на международной арене, президенту Владимиру Путину не удается убедить Запад снять с России экономические санкции, и это сказывается на настроениях россиян, пишет.

На прошлой неделе санкции, введенные в 2014 году из-за аннексии Крыма, ужесточили, что понизило курс рубля до нового минимума, добавляет издание.

“То, что Путину не удалось достичь прогресса в освобождении российской экономики от санкций - фиаско, как с точки зрения внутренней, так и внешней политики“, - пишет газета.

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В Кремле рассчитывали на благосклонность президента США Дональда Трампа и ожидали, что после встречи в Хельсинки ограничения удастся ослабить. Но этого не произошло.

После аннексии Крыма российские власти прибегли к политике изображения страны в виде “осажденной крепости“, пишет The New York Times.

“Однако за четыре года рядовым россиянам эта формула стала надоедать, говорят аналитики, а снижение рейтинга популярности Путина можно частично объяснить его неспособностью наладить отношения с Западом“, - добавляет издание.

Газета цитирует директора Левада-Центра Льва Гудкова, который говорит, что россияне начали осознавать, что внешняя политика их президента слишком дорого им обходится, и поэтому уровень общего недовольства в стране постепенно растет.

Наконец The New York Times цитирует российского политолога Александра Морозова, который предусматривает, что в дальнейшем избежать новых санкций России будет более сложно.

Если российские власти позволят украинскому режиссеру Олегу Сенцов умереть, это может привести к непредсказуемым последствиям, пишет правозащитница Саммер Лопес в статье.

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“Рисковать смертью в результате голодовки человека, оказавшегося в сложной ситуации и фокусе внимания мировой общественности - опасный политический выбор для любой власти“, - отмечает она.

При таких обстоятельствах широкой огласки в Украине не избежать - антироссийские настроения в стране усилятся еще больше, что может спровоцировать увеличение напряжения в регионе.

В России также может подняться волна недовольства политикой президента Владимира Путина, особенно учитывая тот факт, что российские активисты уже публично выступали за освобождение украинца, несмотря на угрозу ареста.

Создается впечатление, что после победы на очередных президентских выборах и чемпионата мира по футболу, который состоялся этим летом в России, Владимир Путин не готов идти на уступки, говорит правозащитница.

Напомним, 14 августа на сайте Конгресса США был опубликован текст законопроекта об усилении санкций против России, внесенный в начале месяца группой сенаторов.