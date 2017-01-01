Тот, кто рисует граффити: в Киеве работы - непочатый край

Вандализм или искусство, законно или незаконно, красиво или неуклюже? Вокруг появления граффити на заборах, стенах домов или старом транспорте всегда идут дискуссии. Кто эти люди, которые создают различные рисунки, чем они живут и зачем это делают?

В Украине нет сильной конкуренции среди тех, кто рисует граффити РОМАН МАРТИНОВ

Вандализм или искусство, законно или незаконно, красиво или неуклюже? Вокруг появления граффити на заборах, стенах домов или старом транспорте всегда идут дискуссии. Кто эти люди, которые создают различные рисунки, чем они живут и зачем это делают?

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BBC News Украина разыскала одного из авторов граффити, работы которого есть в Киеве, Львове, Житомире и других городах.

Роман Мартынов говорит, что рисует уже 18 лет и это его любимое хобби - специфический “наркотик“, который приносит безумное удовольствие.

Роман рассказывает, что когда ему было 15 лет и он начал увлекаться граффити, были проблемы с деньгами.

“Было трудно достать эти 20-40 гривен. Когда тебе 15-16 лет, время у тебя неограниченное, а сейчас все наоборот - бюджет можешь выделить, но время - невозобновляемый ресурс“, - говорит он.

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“Поэтому у меня десять акций в год. Моя граффити-акция сегодня может стоить 200 гривен. Но только потому, что я супермегаэффективный в этом плане. У других ребят это может стоить 600 гривен. У меня есть свои хитрые инструменты. Я трачу меньше денег на это, чем другие“.

Он признается, что родители сначала отговаривали его этим заниматься, а потом смирились.

“Однако, если бы я узнал, что мой сын рисует граффити, я бы, пожалуй, переживал. Потому что бывают моменты, когда это может быть опасно. Поэтому надо с головой к этому подходить“.

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Теперь Роман занимается бизнесом, и времени на граффити у него немного. В своем графике планирует десять дней в году, когда он может порисовать.

“У меня есть такой календарик, на нем все это отмечено. Это дни, которые я полностью посвящаю рисованию“.

“Что касается сочетания хобби и работы, то я решил разделить эти две сферы для себя, занимаясь делом, не связанным с рисованием. Лишь время от времени берусь за коммерческие работы в виде оформления стен“.

Говорит, что это ему доставляет удовольствие.

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“Видимо, в мозгах выделяется какой-то специфический наркотик и говорит - это классно. Если объяснить на пальцах, то самый апогей граффити-удовольствия - это когда ты рисуешь один, второй, третий рисунок на стене, а через 5-10 лет ты встречаешь человека, утверждающего, что именно эта стена повлияла на его мировоззрение“.

“Если бы я на те же деньги купил бы водки или еще что-то, по-другому инвестировал бы эти деньги, то на утро это удовольствие бы иссякло“.

По словам Романа, штраф за незаконное граффити - 17 гривен.

“Меня задерживали где-то 4-5 раз именно из-за граффити. Это было в Киеве, Львове, Житомире. На меня составляли протоколы и просили пообещать, что это последний раз“.

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“Много раз я встречался с правоохранителями и объяснял им, что это не делается из-за желания внести какую-то деструкцию или вандализм, а это, наоборот, делается от чистой души, и может через десять лет принести какой-то художественный вес“, - объясняет парень.

По его словам, если выбор падает на “легальную“ стену, то ее рисуют с утра и до вечера.

“Легальные места - это какие-то заброшенные территории, аварийные здания или старые стены. Если мы хотим похулиганить по городу, мы выбираем вечер“.

По словам Романа, у каждого автора граффити своя тематика, и рисуют они, “чего душа желает“.

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“Я разделяю всех граффити-художников на две категории. Это люди, которые рисуют, чтобы покрасить условных десять квадратов стены, и это будет ярко. Они могут рисовать годами одно и то же, по-разному комбинируя цвета и удобные для себя формы. А есть люди, которые придумывают новые формы. Я себя отношу к последним“.

“У меня есть список стен, где я могу рисовать. Например, сегодня я бы хотел порисовать на реке Лыбидь. Там 100% легальное место, там уже 15 лет рисуют“, - рассказывает он.

“Я стараюсь рисовать граффити на стенах, где они будут висеть много лет. В Житомире я находил свои граффити, которым уже десять лет“.

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По его словам, в этой сфере есть группы, которые объединяются по интересам. Кому-то интересно рисовать на поездах и электричках, кому-то - делать какие-то перфомансы, а кому-то - собираться и разговаривать об этом.

“Есть те, кто уехал работать за границу и там рисует граффити“.

На свадьбу жена Романа подарила ему книгу, в которой собраны фото всех его граффити с 2003 до 2011 года.

Роман не верит в существование скандально известного английского художника граффити Бэнкси, работы которого якобы видели и в Киеве.

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“Бэнкси - это такой коммерческий проект. Какие-то умные люди поняли, что есть спрос на такую ??штуку, вот они ее продают. Я не верю в Бэнкси“.

В Украине, по его словам, нет конкуренции среди тех, кто рисует граффити.

“Это в Западной Европе, где очень большая концентрация граффити, а стен ограниченное количество, там есть такое понятие как конкуренция. Здесь у нас есть стены, которые стоят по 40 лет и на них никогда никто не рисует. Работы - непочатый край“.

Роман объясняет, что, например, набережная Днепра разрисована только в первый этаж.

“Можно прийти с лесенкой и рисовать на втором этаже с четырех до шести метров, и оно там провисит десять лет“.

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Он проанализировал все подобные места в Киеве и составил свой список, где бы хотел порисовать.

Те, кто рисуют граффити, скептически относятся к муралам.

“Я бы не относил их к феномену, который взял и появился ниоткуда и сам по себе существует. Муралы в Киеве - это проплаченная акция, это не феномен искусства, развившийся сам по себе. Это какая-то системная акция, решение по которой принималось наверху“.

Интересный опыт для Романа - это творить граффити за рубежом или в других городах.

“Рисовать у себя около дома неинтересно. Вместо этого поехать в условный Ивано-Франковск, написать там свое имя вдоль железнодорожной линии, а затем кто-то из знакомых это увидит“.

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“Или вы приезжаете на другой конец Земли и там видите какие-то теги, которые вы видите в Киеве - это же в любом случае вызывает какой-то интерес. Вы сразу начинаете думать об этом человеке, как он может быть и в Киеве, и здесь“.

Если говорить о развитии украинского граффити, то, по его словам, оно отличается.

“Украинское граффити узнаваемо из-за того, что оно формировалось отдельно от европейского. Поэтому оно имеет свои особенности“.

В разных городах уже существуют целые школы граффити, где детей и взрослых учат этому искусству, добавляет Роман Мартынов.