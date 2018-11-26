Какими словами мир призывает Россию освободить украинские корабли?
Вечером 25 ноября Россия захватила три корабля ВМС Украины в международных водах неподалеку от Крыма. Многие страны и международные организации осудили действия РФ и призывали ее освободить украинские корабли.
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Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер написал в Twitter: “Россия таранит украинский корабль, который мирно идет в украинский порт. Россия захватывает корабли и экипаж, а потом обвиняет Украину в провокации?“.
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд написала в Twitter, что Канада твердо поддерживает Украину и осуждает российскую агрессию против нее в Керченском проливе.
“Мы призываем Россию немедленно прекратить обострение ситуации, освободить захваченные корабли и обеспечить свободный проход“, - написала она.
Tonight, Canada and the United States reached an agreement, alongside Mexico, on a new and modern trade agreement, called the United States-Mexico-Canada Agreement (#USMCA). Read the statement: https://t.co/vF8SFu50ao— Chrystia Freeland (@cafreeland) October 1, 2018
Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсон отметил, что развитие событий вокруг Азовского моря “очень тревожное, и ситуация может обостриться“.
По его словам, рассмотрение вопроса о введении военного положения и приведение украинских вооруженных сил в боевую готовность демонстрирует, “насколько серьезна ситуация“.
“Полная поддержка Украины“, - отметил он.
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МИД Польши в своем заявлении , что причиной возникшей вчера ситуации является “постоянное нарушение со стороны Российской Федерации базовых принципов международного права, включая нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины“.
Польша призвала уважать международное право, а обе стороны конфликта “быть сдержанными в нынешних обстоятельствах, которые могут подорвать стабильность европейской безопасности“.
При этом министр обороны Польши Мариуш Блащак написал в Twitter, что проведет сегодня совещание с начальником Генерального штаба и руководством Вооруженных сил Польши, которые должны отчитаться о ситуации в Азовском море.
Dziś rano spotkam się z Szefem Sztabu Generalnego WP, dowódcami Sił Zbrojnych RP oraz szefami wojskowych służb, których zobowiązałem do przedstawienia meldunków w związku z zaostrzeniem sytuacji na Morzu Azowskim.— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 26, 2018
Посольство Австралии в Украине написало, что Австралия “обеспокоена развитием ситуации в Азовском море“.
“Мы полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и призываем Россию возобновить судоходство в Керченском проливе“, - говорится в заявлении дипмиссии.
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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что действия России “являются явным нарушением международного права, и международное сообщество должно их осудить“.
“Россия должна принять меры для деэскалации ситуации“, - считает он.
Эстония также осуждает действия России и называет их “сознательным действием для эскалации напряжения“.
FM @svenmikser: Estonia condemns Russia´s attack against Ukrainian vessels in #AzovSea #KerchStrait and calls on immediate release of the ships. These actions violate both international law and Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, a conscious act to escalate tension.— Estonian MFA (@MFAestonia) November 25, 2018
МИД страны призывает Россию немедленно освободить захваченные корабли.
Президент Украины Петр Порошенко обратился к РФ и призвал немедленно освободить всех захваченных моряков и вернуть удерживаемые кормабли ВМС Украины.
Звертаюся до керівництва Російської Федерації з вимогою негайно звільнити українських військовослужбовців, яких в порушення міжнародного права брутально було затримано і доля яких невідома. Україна вимагає терміново їх передати українській стороні разом із кораблями. Закликаю до деескалації ситуації як в Азовському морі, так і по інших напрямках та найшвидшої реакції на це звернення.
Ранее, появилось видео и фото с захваченными в Азовском море украинскими катерами и буксиром в центре Керчи.
Т.е. все корабли могут там проходить, а украинскому буксиру нельзя?