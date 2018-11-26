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Какими словами мир призывает Россию освободить украинские корабли?

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 6
Страны мира осуждают агрессию России на море и призывают освободить украинские корабли, а Польша проведет совещание силовиков по ситуации в Азовском море.
Украинские корабли и моряков удерживают в Керчи
Украинские корабли и моряков удерживают в Керчи
kerch.fm

Вечером 25 ноября Россия захватила три корабля ВМС Украины в международных водах неподалеку от Крыма. Многие страны и международные организации осудили действия РФ и призывали ее освободить украинские корабли.

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Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер написал в Twitter: “Россия таранит украинский корабль, который мирно идет в украинский порт. Россия захватывает корабли и экипаж, а потом обвиняет Украину в провокации?“.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд написала в Twitter, что Канада твердо поддерживает Украину и осуждает российскую агрессию против нее в Керченском проливе.

“Мы призываем Россию немедленно прекратить обострение ситуации, освободить захваченные корабли и обеспечить свободный проход“, - написала она.

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсон отметил, что развитие событий вокруг Азовского моря “очень тревожное, и ситуация может обостриться“.

По его словам, рассмотрение вопроса о введении военного положения и приведение украинских вооруженных сил в боевую готовность демонстрирует, “насколько серьезна ситуация“.

“Полная поддержка Украины“, - отметил он.

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МИД Польши в своем заявлении , что причиной возникшей вчера ситуации является “постоянное нарушение со стороны Российской Федерации базовых принципов международного права, включая нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины“.

Польша призвала уважать международное право, а обе стороны конфликта “быть сдержанными в нынешних обстоятельствах, которые могут подорвать стабильность европейской безопасности“.

При этом министр обороны Польши Мариуш Блащак написал в Twitter, что проведет сегодня совещание с начальником Генерального штаба и руководством Вооруженных сил Польши, которые должны отчитаться о ситуации в Азовском море.

 ​Посольство Австралии в Украине написало, что Австралия “обеспокоена развитием ситуации в Азовском море“.

“Мы полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и призываем Россию возобновить судоходство в Керченском проливе“, - говорится в заявлении дипмиссии.

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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что действия России “являются явным нарушением международного права, и международное сообщество должно их осудить“.

“Россия должна принять меры для деэскалации ситуации“, - считает он.

Эстония также осуждает действия России и называет их “сознательным действием для эскалации напряжения“.

 ​МИД страны призывает Россию немедленно освободить захваченные корабли.

Президент Украины Петр Порошенко обратился к РФ и призвал немедленно освободить всех захваченных моряков и вернуть удерживаемые кормабли ВМС Украины.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Звертаюся до керівництва Російської Федерації з вимогою негайно звільнити українських військовослужбовців, яких в порушення міжнародного права брутально було затримано і доля яких невідома. Україна вимагає терміново їх передати українській стороні разом із кораблями. Закликаю до деескалації ситуації як в Азовському морі, так і по інших напрямках та найшвидшої реакції на це звернення.

A post shared by Петро Порошенко (@poroshenkopetro) on

Ранее, появилось видео и фото с захваченными в Азовском море украинскими катерами и буксиром в центре Керчи.

BBC Украина
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Теги: Азовское море, Россия, Керченский пролив, ВМС Украины, атака, захват, реакция в мире, Порошенко
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Источник: bbc.co.uk

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Комментариев (7)
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Зорян_и_Шкиряк    26.11.2018, 12:01
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Интересно, а какие интересы у Польши в Чёрном и Азовском морях?
ВосставшийИзБана    26.11.2018, 12:07
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Польше очень не хочется чтобы Украину бомбили.
whitewo    26.11.2018, 12:11
Оценка:  0
whitewo
Уточню - Польша не хочет, что бы ее бомбили. А Украина тут ситуативный союзник.
Goga19041984    26.11.2018, 12:01
Оценка:  +1
Goga19041984
скоро третья мировая война.
BaltijasCels    26.11.2018, 11:50
Оценка:  -2
BaltijasCels
Инцидент был не в Азовском, а в Чёрном море. Притом в терводах РФ. Весь мир цього не побочив? ))))
Vasya_iz_Ivanovo    26.11.2018, 11:55
Оценка:  -1
Vasya_iz_Ivanovo
А ...уля, слепоглухонемые.
ВосставшийИзБана    26.11.2018, 12:06
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
2 BaltijasCels

Т.е. все корабли могут там проходить, а украинскому буксиру нельзя?
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