В Украине начал работу "украинский аналог ФБР". Каковы его функции?

27 ноября начинает свою работу Государственное бюро расследований. Закон о его создании был принят еще три года назад.

27 ноября в Украине официально начало работу Государственное бюро расследований. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава ведомства Роман Труба.

“Сегодня ГБР начинает работу и присоединяется к борьбе за Украину“, - заявил глава ГБР. Он добавил, что по случаю начала работы бюро должны были состояться торжества, но из-за введения военного положения от них решили отказаться.

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Труба рассказал, что в штате ГБР сейчас работают около 300 следователей, которые уже сегодня зарегистрировали первых два уголовных производства: оба касаются получения неправомерной выгоды сотрудниками правоохранительных органов.

Детали этих дел глава ГБР раскрывать отказался.

Что касается руководства Государственного бюро расследований, 23 сотрудника центрального аппарата ведомства уже назначены. Еще четыре претендента не прошли повторную внутреннюю проверку ГБР на полиграфе.

Первую проверку проводила внешняя комиссия, которая отбирала кандидатов на должности. Однако в августе Роман Труба обвинил ее в неправомерных действиях - уничтожении результатов прохождения полиграфа. После этого ГБР ввела дополнительную - уже внутреннюю - проверку претендентов.

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В сферу компетенции новой структуры войдет расследование преступлений широкого спектра.

Все, что связано с терроризмом и организованной преступностью, будет парафией именно ГБР. То же самое касается нарушений самых влиятельных людей страны: президента, депутатов, министров, судей, прокуроров, милиционеров и других чиновников высшего эшелона власти.

Расследованием военных преступлений, за которое ранее отвечала военная прокуратура, также займется ГБР.

Еще один особое направление новой структуры - расследование дел о пытках и жестоком обращении со стороны сотрудников силовых структур - полиции, прокуратуры, СБУ и Антикоррупционного бюро.

Кроме того, от Генеральной прокуратуры Украины Государственному бюро расследований перейдут функции досудебного (предварительного) следствия.

Государственное бюро расследований стало четвертым ведомством, полномочия которого предусматривают противодействие коррупции и расследование преступлений, в которых подозреваются чиновники и высшие должностные лица.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует преступления, к которым причастны госслужащие категории “А“ - высший корпус госслужбы.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) осуществляет надзор за соблюдением законов при проведении оперативно-розыскной деятельности досудебного расследования Национальным антикоррупционным бюро Украины.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) имеет превентивную функцию. Например, по проверке деклараций государственных служащих и стиля их жизни, раскрытие любой информации по поводу фактов коррупции или злоупотребления должностными полномочиями.

В структуре ГБР предусмотрены подразделения внутренней безопасности, которые подчиняются напрямую главе ведомства. Отдельно указано, что сотрудник бюро, который засвидетельствовал нарушение закона коллегой, будет освобождаться от ответственности в случае соучастия.

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Перед назначением на должность в бюро сотрудники будут проходить тест на полиграфе, чтобы выявить, кто из них в прошлом имел отношение к преступлениям или коррупционным схемам.

Для гражданского контроля за работой бюро создан общественный совет из 15 человек, члены, которого не могут иметь отношение к правоохранительным органам и государственной службе.

Также ежегодно глава ГБР должен составлять расширенный отчет о работе ведомства, который он подает в Верховную Раду и президенту.

Напомним, 2 ноября Роман Труба инициировал новый конкурс на 27 руководящих должностей в ведомстве, которые он отклонил в августе из-за скандала.