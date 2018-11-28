Чья вода в Керченском проливе?

После инцидента в Черном море, когда российские пограничники обстреляли и захватили украинские корабли, Украина и Россия обвиняют друг друга в провокациях и нарушении международных договоров.

После инцидента в Черном море, когда российские пограничники обстреляли и захватили украинские корабли, Украина и Россия обвиняют друг друга в провокациях и нарушении международных договоров.

События прошлых выходных стали самым масштабным конфликтом в регионе с момента аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Читай также: “Горжусь каждым“: командующий ВМС написал письмо пленным морякам

Однако споры о судоходстве, о принадлежности вод и суши в этом регионе не прекращаются уже более 20 лет.

Главная причина - окончательно не урегулированный статус Керченского пролива. Ни одному из президентов Украины так и не удалось договориться с Россией о линии государственной границы. А после аннексии Крыма перспективы такого урегулирования выглядят еще более призрачными.

Керченский пролив и Керчь-Еникальский канал - искусственно углубленный участок пролива - единственный путь для прохождения судов между Черным и Азовским морями, а также из внутренних портов Волго-Донского бассейна РФ в Черное море.

Читай также: Крымский “суд“ отправил в СИЗО уже дюжину украинских моряков

До аннексии Крыма навигацию по каналу осуществляло украинское государственное предприятие “Дельта-лоцман“. За техническое состояние канала отвечал Керченский морской торговый порт. Ежегодно, до 2014 года, через Керченский пролив, оплачивая специальные сборы, проходило до 9 тыс. судов, в том числе российских.

Кроме того, в акватории Азовского моря находилось более 120 перспективных для разработки месторождений нефти и газа.

После аннексии Крымского полуострова Керченский торговый порт оказался под российским контролем.

Как рассказывает журналист Русской службы Би-би-си Павел Аксенов, в октябре 2015 года появился приказ российского министерства транспорта, который предоставил Керченскому порту полномочия на контроль за прохождением судов через пролив.

Читай также: В Керчи арестованы еще трое украинских моряков

И теперь Москва настаивает, что Керченский пролив - это территориальные воды России, и именно поэтому российские пограничники задержали украинские корабли 25 ноября.

С этим категорически не согласен Киев. Не признавая аннексии Крыма, Украина настаивает на том, что пролив и далее является внутренними водами двух стран.

За все годы после распада СССР Киев и Москва не смогли договориться об установлении границы в Азовском море и Керченском проливе.

В 2003 году Леонид Кучма и Владимир Путин подписали “Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива“.

Парламенты двух стран ратифицировали документ синхронно, в апреле 2004-го.

Этот договор предусматривал свободный проход торговых и военных судов двух стран через пролив и свободный доступ в порты России и Украины иностранных торговых судов.

Читай также: Командир катера Бердянск не дал показания ФСБ - СМИ

Для прохода через пролив некоммерческих кораблей Украина и Россия должны были предоставлять обоюдное согласие.

Декларировалось, что “Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины“, а “все вопросы, касающиеся Азовского моря и Керченского пролива, должны решаться только мирными средствами совместно или по согласию России и Украины“.

В мае 2004 года на переговорах в Москве уже шла речь о подготовке документов о поэтапной делимитации (определении границы) - сначала Азовского моря, затем пролива.

Однако этого так и не произошло. Как объясняли эксперты, Россия не хотела отдавать Украине контроль над Керчь-Еникальским каналом. В то же время Украина исходила из того, что разделение должно происходить исключительно на основании линии административной границы, существовавшей во времена Советского Союза. А в соответствии с ней, канал находится в украинской части пролива.

Читай также: Перед введением военного положения Луценко улетел в Японию в отпуск

В июле 2012 года президенты Виктор Янукович и Владимир Путин подписали заявление о том, что Украина и Россия будут готовить договор, в котором окончательно урегулируют отношения двух стран в вопросах, по которым более 15 лет им не удавалось договориться.

А именно: разграничение Азовского моря, Керченского пролива, использование смежных территориальных вод, континентального шельфа и исключительных экономических зон двух стран в Черном море.

Однако выяснилось, что это урегулирование предусматривало создание совместной украинского-российской корпорации по управлению Керчь-Еникальским каналом.

Эти намерения вызвали протесты оппонентов Виктора Януковича в Украине. Они заявляли, что такой договор был бы огромной уступкой России и означал бы добровольный отказ Киева от своей собственности.

Через более чем четыре года после аннексии полуострова Москва уверена, что Керченский пролив является частью территориальных вод России. Украина же настаивает на том, что там действуют международные договоры, и прежде всего договор, подписанный Украиной и Россией в 2003 году, и Международная конвенция ООН по морскому праву.

Читай также: Россияне хотели уничтожить украинских моряков, а не повреждать корабли - ВМС

В статье 44 Конвенции указывается: “Государства, граничащие с проливами, не должны препятствовать транзитному проходу и должны соответствующим образом сообщать о любой известной им опасности для судоходства в проливе или пролета над проливом. Не допускается никакого приостановления транзитного прохода“.

Говорить об урегулировании проблемы с границей после 2014 года не приходится: само согласие Украины на такие переговоры означало бы легитимизацию аннексии Крыма.

В то же время, после обострения ситуации в Азовском море и Керченском проливе власть Украины делает односторонние шаги.

В частности, Совет нацбезопасности и обороны в сентябре рекомендовал парламенту принять закон о внутренних водах, территориальном море и прилежащей зоне с определением координат срединной линии в Азовском, Черном морях и Керченском проливе.

После принятия такого закона Киев намерен сообщить об этом России и секретариату ООН и просить считать эти координаты линией государственной границы между украинскими и российскими внутренними водами.

Читай также: Стало известно, кто командовал захватом украинских кораблей

То есть, Киев добивается, чтобы разграничение морского пространства произошло на национальном и международном уровне, а Россия бы эти решения выполняла.

Однако закона еще нет, а Кремль неоднократно заявлял, что считает и Крым, и прибрежные воды своими.

Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три украинских корабля у Керченского пролива. В результате атаки были ранены шесть украинских военнослужащих.

ФСБ России обвинила украинскую сторону в “опасных маневрах“ во время захода в “закрытую акваторию территориального моря РФ“.