Убийство туристок в Марокко: полиция считает правдоподобной видеозапись обезглавливания

На видеозаписи мужчина утверждает, что скандинавских студенток убили в отместку за потерю "Исламским государством" сирийского города Хаджин.

Видеозапись убийства в Марокко одной из двух скандинавских туристок, распространенная в соцсетях, очень правдоподобная - к такому выводу пришла полиция Норвегии.

Читай также: Под Днепром грабители зарезали депутата на глазах у жены и дочки

Тела студенток Марен Уэланд и Луизы Вестергастер Есперсен нашли в понедельник в популярной среди туристов местности в горах Атласа.

Мужчины в видеозаписи утверждают, что убийством женщин отомстили за потерю боевиками “Исламского государства“ контроля над сирийским городом Хаджин.

Полиция Марокко сообщила, что четверо мужчин, арестованных на этой неделе, появились в отдельном пропагандистском видео, записанном до убийства туристок.

В четверг и пятницу состоялись еще девять арестов в разных городах Марокко за “подозрительные связи с виновниками террористического акта“, сообщили марокканские чиновники.

Читай также: Стрельба в Вене: жертвой оказался мафиози из Черногории - СМИ

Тела студенток доставили из марокканского города Касабланка в Данию в пятницу.

24-летняя Луиза Есперсен из Дании и 28-летняя Марен Уэланд из Норвегии учились в Университете Юго-Восточной Норвегии.

Они прибыли на месячный отдых в Марокко 9 декабря и путешествовали в предгорьях горы Тубкаль, самой высокой вершины Северной Африки, в 10 км от туристического поселка Имлил, к югу от Марракеша.

Тела студенток нашли в их палатке.

Обе женщины приняли все меры предосторожности накануне своей поездки, сообщила мать Марен Уэланд.

Читай также: В Германии суд отказался судить бывшего охранника концлагеря

Ожидается, что марокканцы почтят память убитых у норвежского и датского посольства в столице Марокко Рабате.

Видеозапись, на которой показано якобы обезглавливание одной из женщин, была распространена в социальных сетях сторонниками боевиков так называемого “Исламского государства“. Норвежские власти заявили в пятницу, что запись кажется очень правдоподобной.

“Пока нет ничего конкретного, чтобы продемонстрировать, что это видео не является реальным“, - говорится в заявлении Kripos - службы криминальных расследований норвежской полиции.

В видеозаписи убийца говорит, что убийство - “это месть за наших братьев в Хаджине“, упоминая город в восточной Сирии, потерянный боевиками “Исламского государства“ на этой неделе.

Читай также: СБУ сообщила о подозрении в убийстве Гандзюк семи фигурантам дела

После того, как это видео было распространено, появилось второе видео с низким качеством, в котором четверо мужчин стояли перед флагом и утверждали, что являются сторонниками “Исламского государства“.

Власти Марокко сообщили норвежской полиции, что арестованные четыре человека - это те самые люди, которые появились на втором видео.

Прокуроры говорят, что видео было записано на прошлой неделе, до убийства.

Как сообщалось ранее, в России двоим украинцам вынесли приговоры за убийства и ограбления.