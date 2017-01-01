Умер последний участник восстания в Варшавском гетто

Последний из выживших участников восстания в Варшавском гетто Симха Ротем умер в возрасте 94 лет.

Весной 1943 года Симха Ротем принял участие в восстании в Варшавском гетто wikipedia.org

Симха Ротем, также известный как Казик, был одним из еврейских партизан, поднявших восстание, когда нацисты начали массовую депортацию евреев из Варшавы.

Во время восстания погибли тысячи людей. Ротему вместе с польскими рабочими удалось вывести группу повстанцев через систему канализаций.

Читай также: Третья мировая может начаться в Украине - эксперт

Затем он вернулся, чтобы принять участие в Варшавском восстании 1944 года под руководством польского Сопротивления.

Ротем умер в Иерусалиме в субботу.

“Спасибо тебе за все, Казик. Мы обещаем ежедневно стараться быть достойными определения “человек“, - заявил президент Израиля Реувен Ривлин.

Ротему было 15 лет, когда нацисты оккупировали Польшу в 1939 году.

Он присоединился к ZOB, еврейской боевой организации Варшавского гетто в 1942 году, хотя он признавал, что перед лицом нацистской военной машины “чувствовал себя абсолютно беспомощным“.

Читай также: Моряков могут освободить до Рождества - Волкер

До апреля 1943 года многие евреи в гетто погибли, а тысячам грозила депортация, поэтому Ротем присоединился к тем, кто решил бороться, чтобы самостоятельно “выбрать вид смерти“.

Восстание было подавлено, тысячи людей погибли, десятки тысяч отправили в концлагеря. Группе Ротема удалось с помощью польских работников канализационных систем выйти из окружения и скрыться в лесах.

В 1944 году Ротем принял участие в Варшавском восстании, которое организовали бойцы польского Сопротивления. Нацисты подавили его за 63 дня.

Ротем присоединился к акциям по преследованию нацистов после войны, затем работал в Израиле до выхода на пенсию в 1986 году.

Он награжден несколькими польскими государственными наградами.