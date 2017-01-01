Кирилл пригрозил Варфоломею Страшным судом из-за Украины

Предстоятель РПЦ назвал действия Константинополя по поддержке Православной церкви в Украине "антиканоническими" и пригрозил патриарху Варфоломею Страшным судом.

В письме к Варфоломею Кирилл выразил "боль, недоумение и возмущение в связи" с действиями Константинопольского патриархата по поддержке создания Православной церкви в Украине depositphotos.com

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл отправил Вселенскому патриарху Варфоломею, в котором осудил его действия по поддержке автокефальной церкви в Украине и пригрозил ему Страшным судом.

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В письме Кирилл выражает “боль, недоумение и возмущение в связи с антиканоническими действиями“, в которых обвиняет Константинополь из-за проведения церковного собора в Киеве, избрания предстоятеля Православной церкви Украины, которую российский церковный иерарх считает неканонической, и отмены решения от 1686 о временном подчинении киевской митрополии Московскому патриархату.

Патриарх Московский отмечает, что если Вселенский патриархат не изменит политику, Варфоломей перестанет “быть Первым в православном мире“.

“А нанесенные Вами страдания православных украинцев пойдут за Вами на Страшный суд беспристрастного Господа нашего и будут свидетельствовать пред Ним против Вас“, - отмечается в письме Кирилла.

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15 декабря в Киеве прошел объединительный собор украинских православных христиан. Предстоятелем будущей автокефальной поместной православной церкви в Украине на нем избрали 39-летнего митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Сергея Думенко).

5-6 января митрополит Епифаний по приглашению Вселенского патриарха поедет на совместную службу с Варфоломеем, после чего ему должны вручить томос об автокефалии Православной церкви Украины.

После этого можно ожидать, что и другие поместные православные церкви мира начнут постепенно устанавливать церковное общение с новой украинской церковью.

По словам московского патриарха Кирилла в письме к Варфоломею, процесс объединения православных в Украине является принудительным, политизированным и “далек от норм и духа святых канонов“.

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“Его сопровождает ужасное нагромождение лжи, а теперь уже и насилие в отношении настоящей Украинской Православной Церкви“, - отмечает Кирилл.

Ранее митрополит Киевский Епифаний сообщил, что не поминает во время службы в церкви предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла и не будет этого делать из-за войны.

“В настоящее время я не поминаю, потому что мы находимся в состоянии войны. И поэтому украинский народ не воспринимает того, чтобы новоизбранный предстоятель поминал имя российского патриарха“, - заявил Епифаний в интервью каналу “Прямой“.