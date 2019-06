Что читают в киевском метро

Столичная подземка - отличное место для социологических исследований. А самое захватывающее из них - наблюдать за литературными пристрастиями пассажиров.

В ежедневных поездках на общественном транспорте плюсов немного, но есть один существенный - возможность читать.

Читай также: Что читали украинские чиновники и бизнесмены в 2016 году

Несложно подсчитать. Если ежедневно вы проводите в транспорте около часа, а средняя скорость чтения у взрослого составляет 150 слов в минуту, за неделю вы вполне способны “проглотить“ небольшую книгу объемом 200-300 страниц.

Примерно столько страниц - в произведениях “Над пропастью во ржи“ Сэлинджера, “Старик и море“ Хемингуэя или “Завтрак у Тифанни“ Трумэна Капоте.

Чтение в метро имеет свою особую прелесть.

Читай также: Ученые создали устройство, помогаю

Ведь именно под землей, перемещаясь на бешеной скорости из центра города на его окраины, переключаясь с рабочих вопросов на дела семейные, так легко окунуться в вымышленные писателями миры.

Теснота и темнота туннеля только способствуют восприятию фантастического.

И потому увидеть читающего человека в киевском метро совсем несложно.

Таких пассажиров, на первый взгляд, примерно треть вагона.

И хотя большинство, конечно, едет, уставившись в смартфоны или планшеты, говорить о победе цифрового слова над печатным пока еще рано.

Читай также: Киевлянин запустил необычный сервис для тех, кто любит книги

Читатель с бумажной книгой в руках - это отдельная, редкая порода, которая нуждается в бережном отношении и защите.

Вот он бежит вдоль перрона, не отрывая глаз от книжной страницы, рискуя жизнью, запрыгивает на эскалатор, балансирует в вагоне, держась лишь за увлекательную нить сюжета.

Печатные книги - и мое guilty pleasure. А поскольку метро - почти единственное место, где у меня есть время почитать, рано или поздно я должна была заглянуть и в книгу соседа рядом.

Остановиться было уже невозможно. В течение двух месяцев я следила, украдкой подглядывала и тайком преследовала свою добычу - пассажиров с книгами в руках.

Читай также: Знания – сила: ТОП-5 книг 2018 года о бизнесе

Мимо меня на эскалаторе проплывает девушка с надписью на футболке “Text is the new sexy“. Пытаюсь угадать, что именно она читает.

Влюбленная парочка, нежно держа в объятиях друг друга, вместе уставились в книгу. Заглядываю через плечо - “Гарри Поттер“. Мама усадила дочь на колени и читает ей вслух сказки.

Парень задумчиво смотрит вдаль, он придерживает пальцем страницу, на которой только что остановился. Присматриваюсь к обложке - Станиславский “Работа актера над собой“.

Надо отметить, что охота не была легкой задачей. Название книги видно далеко не все

Читай также: Джоан Роулинг выпустит новые книги по Гарри Поттеру

Зато какая радость охватывала меня каждый раз, когда лишь по нескольким предложениям я узнавала произведение.

А если это еще и книга, которую я когда-то читала сама, ощущение принадлежности к тайному братству становилось непреодолимым.

Таким образом, результаты моего “полевого“ исследования, проведенного весной на красной ветке киевского метро, ??оказались вот такими.

Языки чтения - преимущественно украинский, русский и в меньшей степени - английский, хотя другие также встречаются.

Читай также: В Польше священники сожгли книги о Гарри Поттере

Одна девушка читала по-итальянски произведение Итало Кальвино “Если однажды зимней ночью путник“.

Мне показалось это довольно символическим, ведь в романе известного итальянца речь идет именно о роли чтения в судьбе человечества.

Своим полным исследовательским провалом считаю книгу на японском, которую читал мужчина, сидящий напротив меня в вагоне.

Детское увлечение иероглифами позволило мне отличить японский от китайского, но выяснить, о чем книга, так и не удалось.

Если говорить о жанрах, то самыми популярными среди читателей метро были фантастика и фэнтези.

Читай также: Забужко вручат Шевченковскую премию, а Роздобудько не набрала проходной бал

Среди них - Роджер Желязны “Девять принцев Амбера“ (на русском языке), “Братство кольца“ Дж. Толкина (на английском), истории о муми-троллях.

Читатели разного возраста не теряют интереса к “Гарри Поттеру“.

Несколько частей самого известного произведения Роулинг попадались мне как в переводах на украинской и русский, так и в оригинале.

Но абсолютное первое место среди фантастов занял Стивен Кинг, оставив немного позади Рэя Брэдбери.

Не менее актуальной остается и классика, прежде всего английская и американская: Теодор Драйзер “Титан“ (на русском языке), Чарльз Диккенс “Рождественская песня“ (на английском), Хемингуэй “Острова в океане“ (на русском), Дж. Сэлинджер “Над пропастью во ржи“ , а также Конан Дойл и Вашингтон Ирвинг.

Читай также: Порошенко назвал ТОП-6 книг 2018 года

Из современных романистов у читателей киевского метрополитена я заметила Коэльо и Орхана Памука - предпоследний роман турецкого писателя и нобелевского лауреата по литературе “Мои странные мысли“.

Джоан Роулинг с ее первым “взрослым“ романом “Случайная вакансия“ в переводе на украинский издательства “А-ба-ба-га-ла-ма-га“.

А также второй роман украинского писателя Доржи Бату (Андрея Васильева) “Франческа. Обладательница офицерского жетона“.

По количеству произведений с большим отрывом лидировал Умберто Эко: “Имя розы“ - трижды, а также “Номер ноль“ и “Маятник Фуко“ (на русском).

Читай также: Украина запретила еще 5 книг с имперскими геополитическими доктринами РФ

Конечно же, читатели метро интересуются не только беллетристикой.

Их беспокоят вопросы психологии и саморазвития. На эту тему неизменно популярны “Игры, в которые играют люди“ Эриха Берна, речи индийского духовного лидера Чандры Раджниша (Ошо), а также К. Станиславский.

Они увлекаются философией, как свидетельствует сборник эссе “Далекие близкие“ украинского публициста и литературоведа В. Ермоленко.

Их не оставляют равнодушными современные глобальные конфликты - чему посвящено исследование британского журналиста Питера Тейлора “Беседы с террористами“ (в переводе С. Андрухович и Г.Карпы).

Читай также: Назван лауреат Букеровской премии 2018 года

Им также интересны далекие галактики - прежде всего, в рассказе Стивена Хокинга - “Краткая история времени“.

И, конечно, - наше прошлое и будущее. Оба бестселлера израильского историка Юваля Харари “Человек разумный“ и “Homo Deus“ попались мне не один раз.

Но в конце концов, где еще нас может так волновать судьба человечества, как не в поезде, со скоростью 100 км в час мчащемся в черную бездну?!

Напомним, треть украинцев не читают книги - опрос. Наиболее популярным занятием в свободное время для 58% опрошенных жителей страны является просмотр телепередач.