Мост из травы в Перу: как создают это чудо

Как происходит ежегодное обновление знаменитого моста инков Кечуачака в Перу.

Ежегодно последний веревочный мост, оставшийся со времен империи инков в регионе Куско в Перу, опускают в воду и создают новый.

Мост Кечуачака через реку Апуримак, сплетенный вручную, существует в этом месте не менее 600 лет. Когда-то он был частью транспортной сети, связывавшей важнейшие города и поселки империи инков, а в 2013 году был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Из поколения в поколение у местных жителей сохраняется традиция обновлять мост. В этом процессе участвуют все взрослые.

Согласно традиции, только мужчинам разрешено работать над созданием самого моста. Женщины остаются в верхней части ущелья, плетя меньшие веревки.

В первый день реконструкции мужчины собираются вокруг старого моста и сплетают мелкие веревки в большие.

Основную опору моста составляют шесть крупных трехслойных веревок толщиной около 30,5 см, каждая из которых состоит из около 120 тонких веревок.

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Каждая семья создает часть двухслойной веревки, сплетенной вручную, используя разновидность “выносливой“ травы, известной в этой местности под названием qoya ichu.

Чтобы она была более подходящей для плетения, эту траву надо сначала обработать круглым камнем, а затем замочить в воде.

Старый мост отрезают и бросают плыть вниз по течению, где он просто сгниет, поскольку сделан из травы.

В то время как все заняты, несколько крестьян готовят еду в дровяных печах, которые специально для этого привезли из сел. Обычно готовят курицу, морских свинок и форель из реки Апуримак, к этим блюдам добавляют местную картошку различных форм и цветов.

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Четыре из шести веревок плетеной травы станут полом моста, а две других используют в качестве перил. Все шесть канатов крепко привязаны к большим опорам из резного камня с обеих сторон ущелья. Большую часть дня мужчины тратят именно на то, чтобы правильно натянуть канаты.

На третий день несколько человек, не боясь высоты, проходят по полуготовому мосту, привязывая небольшие веревки от перил к полк. Они делают ограждение, которое позволяет всем безопасно переходить мост.

Во всем процессе строительства моста не используют никаких современных материалов, инструментов или машин - только траву и человеческую силу.

Реконструкция моста в Кечуачака происходит один раз в год и завершается музыкальным праздником на четвертый день, который всегда выпадает на второе воскресенье июня.

Ранее, в ЮНЕСКО не одобрили новый мост Кличка. ЮНЕСКО требует у мера Киева прекратить строительство моста от Владимирской горки до арки Дружбы народов.