Главное в фильме Стоуна: миротворец Медведчук, добрый Путин и "потеря Крыма"

Виктор Медведчук накануне парламентских выборов опубликовал фильм скандального режиссера Оливера Стоуна, в котором позитивном свете представлен сам политик, а также президент России Владимир Путин.

Марченко: После того, как против Виктора ввели американские санкции, меня уволили, это была политическая расправа со мной как женой www.facebook.com/oksana.marchenko.tv

Виктор Медведчук накануне парламентских выборов опубликовал в YouTube документальный фильм “Нерассказанная история Украины“ скандального американского режиссера Оливера Стоуна. В фильме в позитивном свете представлен сам политик, а также президент России Владимир Путин.

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Ранее фильм планировал показать телеканал “112 Украина“, но после ряда скандалов снял его с эфира. Сам Оливер Стоун в последние годы известен тем, что является сторонником Владимира Путина и уже снимал фильм о нем. Мы собрали самые яркие и показательные моменты, которые позволят представить общую картину и настроение фильма.

Лента построена на выводах самого Оливера Стоуна, его интервью с Медведчуком и его супругой Оксаной Марченко, Владимиром Путиным и несколькими западными экспертами.

“Нерассказанная история Украины“ своеобразным способом описывает историю Украины, события Евромайдана, аннексию Крыма Россией и войну на Донбассе.

Авторы практически не указывают на роль России в этих процессах, в частности в аннексии Крыма. Владимир Путин показан добродушным миротворцем, а сам Медведчук - человеком, который может спасти Украину на нынешних парламентских выборах.

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История независимой Украины, по версии Оливера Стоуна, неразрывно связана с карьерой Виктора Медведчука.

Политическую карьеру Медведчука Стоун ведет с избрания его в парламент и работой там в 1998-2002 годах. Периоду работы политика в Раде режиссер приписывает успехи Украины.

“Украинская экономика продемонстрировала наибольшие показатели в этот промежуток времени, достигнув 12%“, - говорит автор. Поэтому у зрителя может сложиться впечатление, что именно депутат Медведчук достиг таких экономических показателей, а не правительство, президент или кто-то другой.

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“Но с приходом к власти оранжевых экономика резко остановилась“, - утверждает Стоун. Хотя реальные цифры показывают, что при президентстве Ющенко до кризиса 2008 года экономика росла.

Далее режиссер фокусируется на Владимире Путине, который рассказывает, как наладил свои отношения с Медведчуком и они стали кумовьями. “Он был руководителем администрации Кучмы и попросил крестить его дочь. В православной традиции отказываться нельзя. Быть крестным отцом - всегда большая честь“, - вспоминает Путин начало 2000-х годов.

После описания родственных связей главных героев закадровый голос рассказывает об упадке Украины. “После революции 2014 года в Украине нет развитой экономики, нет мира, утрачен контроль над частью территории“, - объясняет автор, но никоим образом не намекает, куда делся мир и почему страна потеряла часть территории.

Более того, в фильме автор ни разу не упоминает аннексию Крыма Россией.

Одна из героинь фильма - супруга Медведчука Оксана Марченко.

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“Я так понимаю, что из-за позиции вашего мужа вы попали в черный список?“ - обратился режиссер к ней. Г-жа Марченко заверила зрителей, что в последние годы пострадала из-за позиции мужа от так называемых “демократов“, которые пришли к власти. “После того, как против Виктора ввели американские санкции, меня уволили, это была политическая расправа со мной как женой“, - убеждала она, добавив, что до этого работала во многих шоу Украины. Однако в 2017 году, когда она покинула шоу Х-фактор. Более того, в 2018 году шоу “Танцы со звездами“ на канале 1+1.

“В 2018 году Украина уже находилась в состоянии глубокого экономического спада и политического кризиса, был потерян контроль над Крымом. На Донбассе четыре года продолжалась кровопролитная война“, - продолжал автор, принципиально избегая темы аннексии Крыма.

В фильме не вспомнили ни о “зеленых человечках“, ни о решении России о введении войск в Украину, ни о резолюции ООН об аннексии Крыма Россией.

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Зато авторы объясняют, что в Украине в последние годы, якобы, существует две концепции развития.

Первая: “Украина должна взять курс на полную политическую, экономическую и культурную изоляцию от России“.

Авторы утверждают, что в последнее время в стране искореняли любые проявления всего российского - памятники истории, религию, общение и язык. О том, что памятники сносили не российским, а советским деятелям, а религию и общение на русском языке никто не запрещал, автор не упомянул.

Вторая концепция, как указано в фильме, такова: “Украина не может и не должна разрывать отношения с Россией (на этих словах показали людей с флагами “ДНР“), а русскоязычное население должно иметь равные права на сохранение своих традиций, религии и культуры“.

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Выразителем этой концепции и является Виктор Медведчук, который, по словам авторов фильма, - не единственный представляет интересы русскоязычного населения Украины.

Политик рассказал Оливеру Стоуну, что разделение Украины существовало еще с 90-х годов и обусловлено тысячелетней историей страны.

На протяжении фильма Оливер Стоун и Виктор Медведчук смотрят на карты и визуализируют ими свои размышления.

“Ошибка нынешней власти в том, что она выстраивает идентификацию всей страны... на основе идентичности, близкой части народа“, - утверждает Медведчук. В этот момент операторы четко показали, о какой части идет речь: на карте зарисовали три галицкие области.

Отдельно упомянули языковой закон, принятый в апреле этого года.

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“Своим решение Верховная Рада фактически объявила запрет для практически половины граждан пользоваться родным языком“, - говорит голос за кадром.

Тему Евромайдана в фильме изобразили как спланированную операцию США с целью навредить России.

“Утром 20 февраля неизвестные открыли огонь по протестующим и правоохранителям... Януковича, “Беркут“ и спецслужбы обвинили в убийствах, толпа начала нападать на правоохранителей и началась революция“, - рассказывает закадровый голос.

Одним из главных экспертов в этом вопросе стал канадец Иван Качановский, который ранее защищал Януковича в свете обвинений в смертях на Майдане.

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“Убийства на Майдане были ключевым пунктом революции и все были спланированы заранее“, - утверждает автор. Здесь же вспомнили и о грузинских снайперах, которые якобы убивали людей.

Путин в комментарии Стоуну настаивает, что Янукович не применял силу в отношении гражданского населения. “После Майдана было назначено Вашингтоном здесь внешнее руководство“, - резюмировал Медведчук историю событий 2014 года.

Не упомянув ни одним словом аннексию Крыма и роль России в конфликте на Донбассе, режиссер наивно спрашивает у Виктора Медведчука: почему украинцы ненавидят Россию?

“Это связано с процессами последних четырех лет. Чтобы внести раскол в отношения между Украиной и Россией. Это возведено в ранг государственной политики“, - пояснил Медведчук.

После этого закадровый голос рассказал о давней неприязни власти Украины к России.

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По версии режиссера, первое обострение антироссийской политики было при президентстве Виктора Ющенко, а в декабре 2013 года “антироссийская пропаганда стала истеричной“.

Впрочем, в то время почти все телеканалы страны вели провластную риторику и беспощадно критиковали оппозицию и участников протестов.

“После того, как контроль над Крымом был потерян, в Украине Россию стали называть агрессором. Отторжение целого региона было болезненно воспринято украинским обществом“, - отмечают авторы фильма, слегка намекнув на роль России.

Но дальнейший комментарий Медведчука быстро успокаивает зрителя:

“У Путина отношение к Украине - исключительно позитивное“, - убеждает он.

И дальше - вопрос к самому Владимиру Путину:

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“Г-н Медведчук будет хорошим посредником (для взаимопонимания Украины и России. - )?“ - спросил режиссер.

“Да“, - не медлит с ответом российский президент.

“25 ноября 2018 года - первый вооруженный инцидент между Украиной и Россией в Керченском проливе“, - перешел к новому сюжетному повороту автор.

Режиссер кратко обрисовал этот инцидент, упомянув, что россияне открыли огонь и захватили украинских моряков, потому что считают их нарушителями границы.

“Это предвыборная провокация Порошенко для нагнетания ситуации“, - сразу объяснил все Владимир Путин.

И внимание зрителя быстро переключается на Виктора Медведчука, который “выехал в Москву, чтобы договориться с (российским. - ) премьером Медведевым об освобождении моряков“.

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Далее в фильме подробно рассказали о работе Медведчука над освобождением пленных.

Все эти события - это игра Америки, для которой Украина является кнопкой, чтобы дразнить Россию, снова напоминает режиссер. Не обошел вниманием режиссер и визиты Виктора Медведчука и Юрия Бойко в Москву, чтобы договориться о лучшей цене на газ для Украины. В определенный момент фильм несколько напоминал агитационный ролик партии “Оппозиционной платформы - За жизнь“. Упомянуты в фильме и известный американский деятель Джордж Сорос и его гранты в разных странах. По версии авторов, именно он стоит за всеми последними “революциями“ в мире и Украине.

Последний большой блок фильма Стоуна посвящен “украинскому вмешательству“ в президентские выборы в США в 2016 году.

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Здесь долго рассказывают о руководителе избирательной кампании Трампа Поле Манафорте и скандале вокруг него, который якобы также был инспирирован Украиной, чтобы помочь Хиллари Клинтон на выборах. Авторы будто бы пытаются подчеркнуть: пока громко говорят о российском вмешательстве в американские выборы, следует подробнее присмотреться к украинскому влиянию. Особенно от режиссера досталось украинскому депутату Сергею Лещенко, которого показали как ключевую фигуру этой истории.

Завершили фильм апокалиптическим прогнозом от самого Стоуна.

“Чего боитесь?“ - спросила у режиссера Оксана Марченко.

“Что мир взорвется“, - заявил Стоун.

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Конец света, по его версии, может начаться так: Украина устроит провокацию, Россия ответит на нее и начнется большая война. В этой заварухе венгерская армия может броситься забирать свой кусок Украины, польская - свой, а потом армии стран НАТО столкнутся с Россией.

“Это будет начало Армагеддона, а на месте Украины останется выжженная земля... Мир охватит последняя для человечества война“, - рассказывает закадровый голос.

Но тут же зрителя успокоили.

На вопрос, помирятся ли Украина и Россия, Путин отвечает однозначно:

“Это неизбежно! По крайней мере, будет строительство дружеских отношений“.

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И способствовать этому примирению может не кто иной, как Виктор Медведчук:

“Победив на парламентских выборах, мы можем изменить ситуацию, на что мы и рассчитываем“, - оптимистично резюмирует Медведчук, которого в завершение похвалил Путин за твердость убеждений.



Ранее, канал 112 Украина отменил показ фильма с Путиным. Руководство сослалось на соблюдение безопасность сотрудников телеканала и редакции сайта.



