Зеленский и паспорта для "иностранных украинцев": ожидает ли Украину референдум?

Президент Зеленский поручил МИД выяснить, как можно упростить предоставление украинского гражданства сразу двум категориям иностранцев. Откуда эта идея, как ее можно воплотить и к чему она может привести?

Президент Зеленский поручил МИД выяснить, как можно упростить предоставление украинского гражданства сразу двум категориям иностранцев.

Читай также: Вопросы декоммунизации должны решаться на референдумах – Разумков

Откуда взялась эта идея, как ее можно воплотить и к чему она может привести?

Поручение Зеленского - это реакция на президента России Владимира Путина, который упростил выдачу российских паспортов для всех жителей украинских Донецкой и Луганской областей. Ранее он “в гуманитарных целях“ уже решил давать российское гражданство украинцам, живущим в самопровозглашенных “ДНР“ и “ЛНР“.

В ответ Зеленский создать механизм упрощенной выдачи украинских паспортов для двух объемных категорий иностранцев:

Как?

В своем заявлении президент Зеленский отметил, что речь идет об упрощенной процедуре выдачи украинского гражданства “как второго“.

Читай также: У Зеленского подтвердили идею референдума касательно ЕС и НАТО

В то же время 4-я статья Конституции Украины четко говорит, что “в Украине существует единое гражданство“.

Поэтому, чтобы предоставить кому-то полноценное второе гражданство, Владимиру Зеленскому придется изменить основной закон - для этого ему потребуются 300 голосов в будущей Раде.

А поскольку сама статья о “едином гражданстве“ содержится в первой главе Конституции, то утвердить эти изменения придется еще и на всеукраинском референдуме.

В Министерстве иностранных дел подтвердили BBC News Украина, что поручение Зеленского может привести к конституционным изменениям.

Читай также: Медведчук пообщался с кумом Путиным в Санкт-Петербурге

“Успешность реализации этой идеи зависит от консолидации усилий исполнительной власти, зарубежного украинства, а также от парламента и потребует серьезных изменений в законодательстве Украины, в частности в Конституции“, - говорится в ответе министерства на запрос BBC News Украина.

“Это правильный подход. Видим, что происходит в Венгрии: Орбан выдает гражданство всем этническим венграм, проживающим в странах так называемого “Трианонского договора“ (договор после Первой мировой войны, по которому проигравшая Венгрия уступала часть территорий соседям“. - ) - не только в Закарпатье, но и венграм в Румынии, Словакии и тому подобное. Это нормальная мировая практика , - объясняет эксперт-международник Андрей Бузаров.

Читай также: Волкер раскритиковал паспортизацию Донбасса

“Для нас из-за оттока населения, думаю, это государственная необходимость - давать паспорта этническим украинцам, проживающим в Приднестровье, в странах Балтии, в России“, - добавляет он.

Такую инициативу Зеленского должны положительно воспринять украинцы, которые долго живут за рубежом и в какой-то момент сталкиваются с дилеммой смены гражданства. А также диаспора.

В Министерстве иностранных дел сообщили BBC News Украина, что будут работать над инициативой президента вместе со Всемирным конгрессом украинцев и украинскими общинами.

“Это дает шансы для украинской западной диаспоры, это - положительный момент“, - считает экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко.

Читай также: МИД обработает идею Зе о двойном гражданстве, но придется менять Конституцию

“Если он (второй украинский паспорт. - ) просто даст возможность диаспоре беспрепятственно приезжать в Украину, покупать недвижимость и т.д., то в целом здесь особых проблем не вижу“, - объясняет он.

В то же время, добавляет бывший министр, идея упрощенной выдачи украинских паспортов может иметь и опасные последствия.

Владимир Огрызко объясняет: выдача паспортов всем этническим украинцам без ограничений может иметь политические последствия для самой Украины, в частности на выборах.

“Если речь пойдет об избирательных правах, то есть большие риски, безотносительно к тому, где проживают украинцы. Но больше всего тревожит диаспора в РФ, которая находится под постоянным информационным давлением“, - отмечает экс-министр.

Читай также: В МИД Украины придумали меры защиты из-за паспортизации от Путина

“Здесь должно быть четкое разграничение - например, если человек пять или десять лет живет в Украине и получает гражданство, то он не должен иметь права голосовать или быть избранным, или же покупать землю (если она будет продаваться)“, - добавляет он.

Идея предоставлять этническим украинцам своеобразное “ограниченное гражданство“ - это один из вариантов, как воплотить идею со “вторым украинским паспортом, и при этом не проходить сложнейшую процедуру с изменением конституции и референдумом.

“Можно разработать такой законопроект, который бы не нарушал нормы конституции, но при этом допускал наличие второго гражданства или определенного особого статуса. Речь идет о чем-то вроде паспорта “иностранного украинца“, который бы не давал часть прав, например, политических, но предоставлял права социально-экономического характера - проживание, трудоустройство и т.д “, - говорит Андрей Бузаров.

Читай также: Зеленский предложил двойное гражданство для диаспоры

“Такое также применяется в мировой практике“, - добавляет эксперт.

Нечто похожее ввела, например, Польша - ее “карта поляка“ позволяет владельцам легально работать и получать визу, но не дает право голосовать на польских выборах.

Говоря о паспортах для “людей, которые страдают от нарушения прав в своих странах“, Зеленский, очевидно, намекал на Россию - именно эта часть инициативы должна стать ответом на российские паспорта на Донбассе.

Андрей Бузаров вполне допускает и такой вариант: “Если человека в России притесняют за политические соображения, то не исключено, что в упрощенном порядке ему могут предоставить украинское гражданство - если человек возьмет на себя определенные обязательства перед государством Украина. Но это также особый статус“.

Читай также: Полсотни жителей оккупированного Донбасса получили паспорта РФ

В то же время другой эк-сминистр иностранных дел Константин Грищенко сомневается в том, действительно ли нужно создавать такой механизм.

“У президента и так есть возможность в соответствии с действующим законодательством предоставлять гражданство в конкретных случаях. Надо ли создавать какие-то отдельные категории - у меня есть сомнения“, - объясняет он.

Зеленский в течение месяца выдал украинские паспорта 25-ти иностранцам, которые “имеют выдающиеся заслуги перед Украиной“ или чье гражданство “представляет государственный интерес“.

Многие из них воевали на Донбассе в составе украинских добровольческих батальонов.

Механизм предоставления “персонального“ гражданства президентом достаточно медленный и сложный, тогда как украинского паспорта ожидают десятки иностранцев, воевавших в АТО, говорит Никита Макеев - экс-боец “Азова“ из России, который недавно получил гражданство Украины.

А поскольку легальные сроки их пребывания в Украине либо уже закончились, либо заканчиваются, их может ожидать высылка и вероятные суды “за наемничество“ на родине.

Читай также: Путин подписал указ о выдаче паспортов всему Донбассу

Предложенный Зеленским механизм упрощенного гражданства для лиц, которых преследуют в других странах, вполне может стать выходом для иностранных добровольцев.

“Пока это только поручение (президента Зеленского. - ) - оно вполне нормальное, если, например, надо начать квалифицированную - пусть даже и закрытую - дискуссию по этому поводу“, - считает Константин Грищенко.

В то же время, говорит бывший министр, симметричным ответом планам Кремля выдавать российские паспорта на востоке Украины это вряд ли можно считать.

“Это не симметричный ответ на действия России, она никак не может нейтрализовать то, что происходит на Донбассе. Последствия нельзя сравнивать и само по себе оно (поручение президента. - ) вопрос не решает. Но в публичном измерении - да, это, конечно, какая-то реакция“, - резюмирует Константин Грищенко.

Напомним, Зеленский хочет провести референдум о вступлении в НАТО. Сначала украинцам нужно объяснить, “что Альянс – это не страшно“, а потом провести референдум, считает президент.