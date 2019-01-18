5 причин начать торговать на Alibaba (даже без стартового капитала и опыта)

Павел Ковтуненко, украинский предприниматель, собственник международной торговой компании Atlasell, партнер юридической фирмы Kodex, официальный представитель Alibaba в русскоязычном регионе и основатель первой школы торговли на этой площадке, назвал пять причин, почему торговля на Alibaba — одно из лучших направлений для ведения товарного бизнеса.

На Alibaba торгуют оптом

В отличие от eBay, Amazon или AliExpress, на Alibaba ведутся оптовые продажи, а не розничные. Что это значит? Например, потратив одинаковое количество времени, вы можете продать на 5-10 чашек, а целый контейнер! Соответственно заработав при этом не сотню долларов, а несколько тысяч.

Главное — найти поставщиков, который обеспечит необходимый объем.

Когда я продавал подсолнечное масло, поставщик отдавал мне тонну за $840, я лишь добавлял свою наценку $20. На пробной партии в 1000 тонн я чистыми зарабатывал $20 тыс., а на основной партии в 2000 тонн — $40 тыс.

Не нужно “морозить“ деньги

Основное и неоспоримое отличие оптового трейдинга от розничной торговли – не нужно морозить деньги, закупая товар, а потом сидеть и дрожать, думая, получится его распродать или нет.

Все, что от вас требуется — найти надежных поставщиков, добавить продукцию на сайт и ждать, пока вам начнут писать клиенты. Маркетинг на площадке также сведен к минимуму. Главное — заработать хорошую репутацию.

Спрос превышает предложение

Американский Forbes назвал Alibaba.com самым посещаемым сайтом в мире в категории ecommerce. На нем зарегистрировано 160 млн человек, которые ежедневно покупают на сумму более чем $2,1 млрд.

Вам не придется долго ждать, пока на добавленный товар откликнутся клиенты. Например, свой первый контракт на площадке я заключил всего за полтора месяца. Продавал гречневую шелуху. На меня вышли две компании — производители чая и подушек. На одной отгрузке я заработал чистыми $18 тыс., на другой — $24 тыс.

Ученики моей школы (обучение прошли уже более 500 человек) за первые два месяца заключали контракты на суммы от $84 тыс. до $1,5 млн.

Можно продавать все что угодно

На Alibaba можно продавать реально все, не нужно искать какие-то тренды. Я занимался ножами, сумками, деревом, подсолнечным маслом и другой аграрной продукцией.

Конечно, при этом есть перечень товаров, с которыми получить первые контракты будет проще всего. Более подробно об этом, а также о других нюансах торговли на Alibaba, я расскажу на ближайшем бесплатном вебинаре, который пройдет в рамках моей школы. Зарегистрироваться на него можете вот по этой ссылке.

Идеальный способ выйти на международные рынки

Если у вас свое производство, более быстрого способа вывести товар на международные рынки нет. Добавив продукцию на Alibaba, вы автоматически начинаете торговлю со 190 странами.

Обычно выход на рынки других стран — это открытие офиса, поиск персонала, постоянное посещение выставок и множество других процедур. В случае с Alibaba это все заменяется лишь размещением товара на площадке.

Не слушайте тех, кто говорит, что торговля на Alibaba — это торговля только с Китаем. Покупателей оттуда не больше 15%, а в случае с некоторыми категориями продукции — и того меньше. Например, мы с моими учениками много продаем в Европу и Америку.

Cкоро Павел Ковтуненко проведет бесплатный вебинар, на котором расскажет, как запустить успешный бизнес на Alibaba, поделится личными кейсами и кейсами своих учеников, а также объяснит маркетинговые, логистические и юридические тонкости дела:

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