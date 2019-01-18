5 причин начать торговать на Alibaba (даже без стартового капитала и опыта)РекламаНазад к разделу Финансы
Павел Ковтуненко, украинский предприниматель, собственник международной торговой компании Atlasell, партнер юридической фирмы Kodex, официальный представитель Alibaba в русскоязычном регионе и основатель первой школы торговли на этой площадке, назвал пять причин, почему торговля на Alibaba — одно из лучших направлений для ведения товарного бизнеса.
На Alibaba торгуют оптом
В отличие от eBay, Amazon или AliExpress, на Alibaba ведутся оптовые продажи, а не розничные. Что это значит? Например, потратив одинаковое количество времени, вы можете продать на 5-10 чашек, а целый контейнер! Соответственно заработав при этом не сотню долларов, а несколько тысяч.
Главное — найти поставщиков, который обеспечит необходимый объем.
Когда я продавал подсолнечное масло, поставщик отдавал мне тонну за $840, я лишь добавлял свою наценку $20. На пробной партии в 1000 тонн я чистыми зарабатывал $20 тыс., а на основной партии в 2000 тонн — $40 тыс.
Не нужно “морозить“ деньги
Основное и неоспоримое отличие оптового трейдинга от розничной торговли – не нужно морозить деньги, закупая товар, а потом сидеть и дрожать, думая, получится его распродать или нет.
Все, что от вас требуется — найти надежных поставщиков, добавить продукцию на сайт и ждать, пока вам начнут писать клиенты. Маркетинг на площадке также сведен к минимуму. Главное — заработать хорошую репутацию.
Спрос превышает предложение
Американский Forbes назвал Alibaba.com самым посещаемым сайтом в мире в категории ecommerce. На нем зарегистрировано 160 млн человек, которые ежедневно покупают на сумму более чем $2,1 млрд.
Вам не придется долго ждать, пока на добавленный товар откликнутся клиенты. Например, свой первый контракт на площадке я заключил всего за полтора месяца. Продавал гречневую шелуху. На меня вышли две компании — производители чая и подушек. На одной отгрузке я заработал чистыми $18 тыс., на другой — $24 тыс.
Ученики моей школы (обучение прошли уже более 500 человек) за первые два месяца заключали контракты на суммы от $84 тыс. до $1,5 млн.
Можно продавать все что угодно
На Alibaba можно продавать реально все, не нужно искать какие-то тренды. Я занимался ножами, сумками, деревом, подсолнечным маслом и другой аграрной продукцией.
Конечно, при этом есть перечень товаров, с которыми получить первые контракты будет проще всего. Более подробно об этом, а также о других нюансах торговли на Alibaba, я расскажу на ближайшем бесплатном вебинаре, который пройдет в рамках моей школы. Зарегистрироваться на него можете вот по этой ссылке.
Идеальный способ выйти на международные рынки
Если у вас свое производство, более быстрого способа вывести товар на международные рынки нет. Добавив продукцию на Alibaba, вы автоматически начинаете торговлю со 190 странами.
Обычно выход на рынки других стран — это открытие офиса, поиск персонала, постоянное посещение выставок и множество других процедур. В случае с Alibaba это все заменяется лишь размещением товара на площадке.
Не слушайте тех, кто говорит, что торговля на Alibaba — это торговля только с Китаем. Покупателей оттуда не больше 15%, а в случае с некоторыми категориями продукции — и того меньше. Например, мы с моими учениками много продаем в Европу и Америку.
Cкоро Павел Ковтуненко проведет бесплатный вебинар, на котором расскажет, как запустить успешный бизнес на Alibaba, поделится личными кейсами и кейсами своих учеников, а также объяснит маркетинговые, логистические и юридические тонкости дела: