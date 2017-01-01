Алена Дегрик рассказала о реалиях и перспективах запуска регулируемой криптобиржи в Украине

Беларусь запустила первую в постсоветских странах (кроме Балтии) регулируемую криптовалютную биржу Currency.com. Она принимает Bitcoin и Ethereum, а также фиатные деньги, местные и другие валюты.Это важное событие для криптовалютной сферы СНГ, которое окажет влияние на нишевые рынки соседних государств, в том числе и Украины. Глава финансовой компании “Леогейминг Пей“ Алена Дегрик Шевцова рассказывает, возможен ли такой проект и насколько он актуален в 2019 году.

“Украина тоже планирует легализировать “крипту” — в октябре прошлого года Минэкономики заявило о намерении узаконить их по модели единой комиссии, наиболее либеральной, по моему мнению, — отмечает Дегрик Алена. — Ведомство предлагает дать четкое определение ключевым терминам (виртуальная валюта, майнинг, токен), а потом признать компании, создающие кошельки, субъектами финансового мониторинга. Модель предполагает нулевое декларирование, а физическим и юридическим лицам, связанным с этой отраслью, дадут возможность полноценно пользоваться услугами банков. Звучит многообешающе“, — заметила глава ФК “Леогейминг Пей“ Алена Дегрик Шевцова

На Currency.com будут торговать токенизированными активами на сырье, акции, индексы, привязанные к базовой рыночной стоимости обычных финактивов. Завести средства на Currency.com можно будет с помощью карт Visa и Mastercard, эмитированных любыми банками. Пока к ней подключены только две криптовалюты — Bitcoin и Ethereum. Это связано с тем, что они оснащены инструментами противодействия отмыванию денег, поведали инвесторы. Алена Дегрик Шевцова считает, Украине будет несложно обзавестись подобной площадкой.

“Поскольку Украина активно следует политике валютной либерализации, вполне возможно, что скоро такая криптобиржа откроется и у нас, — считает Алена Шевцова (“Леогейминг Пей“). — Стоит подчеркнуть, что для нашего государства опция противодействия коррупции очень актуальна. А украинские банки и эксперты отрасли вроде Kuna, как мне кажется, с радостью примут участие в таком проекте“, — отметила Алена Дегрик.

Украинский бизнес имеет колоссальный опыт во внедрении современных технологий. Это и cashless, и банки без отделений в том числе. И когда правительство наконец легализует криптовалюты, можно быть уверенными, что у нас появится собственная регулируемая площадка, считает Алена Дегрик Шевцова.