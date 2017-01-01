Takeda завершила сделку по приобретению Shire

8 января 2019 года Takeda (Takeda Pharmaceutical Company Limited) объявила о завершении сделки по приобретению компании Shire (Shire plc), став глобальной биофармацевтической научно-исследовательской компанией-лидером со штаб-квартирой в Японии.

Данная сделка позволила Takeda масштабировать свою географию присутствия и занять лидирующие позиции в Японии и США, предоставляя доступ пациентам к инновационным лекарственным средствам в приблизительно 80 странах. Усилия Takeda в области научно-исследовательских разработок сосредоточены на четырех терапевтических направлениях — онкологии, гастроэнтерологии, неврологии и редких заболеваниях. Компания также нацелена на разработку и исследование препаратов в направлениях “вакцины“ и “терапия дериватами плазмы крови“. Усиленный и объединенный научно-исследовательский опыт Takeda позволяет компании создать более широкое и надежное портфолио препаратов, а также сфокусироваться на инновациях в медицине.

Общий годовой доход компании — превышающий 30 млрд долларов США — в основном получен благодаря ключевым терапевтическим направлениям бизнеса: онкологии, гастроэнтерологии, неврологии, редким заболеваниям и терапии дериватами плазмы крови.

“Мы рады, что приобретение Shire было одобрено решающим большинством наших акционеров на внеочередном общем собрании Takeda 5 декабря 2018 года. Нам удалось завершить сделку на несколько месяцев раньше, чем ожидалось. Это стало возможным благодаря усердной работе наших подразделений и беспрепятственному получению разрешений от регулирующих органов, — заявил Кристоф Вебер, президент и исполнительный директор Takeda. — Мы высоко ценим поддержку наших сотрудников, партнеров и акционеров в процессе приобретения Shire. Это знаковое событие в истории компании Takeda и еще один знáчимый шаг вперед. Благодаря этой сделке мы ускорим нашу трансформацию, чтобы предоставлять пациентам доступ к инновационным лекарственным средствам, а также масштабировать географию присутствия компании по всему миру“.

Кристоф Вебер добавил: “Работа над интеграцией уже началась, и мы уверены, что опытная мультинациональная команда менеджеров Takeda сможет обеспечить плавную трансформацию двух компаний в одну. Операционная модель, которую мы утвердили в сентябре 2018 года, является фундаментом для осуществления наших планов по объединению“.

Takeda получила долгосрочное финансирование по высококонкурентным ставкам для приобретения Shire. В результате средняя процентная ставка для всей суммы долга — около 2,3%. Менеджмент компании убежден, что Takeda удастся сохранить свой инвестиционный кредитный рейтинг и вернуться к соотношению долга к EBITDA с показателем до 2.0 в течение 3–5 лет после завершения сделки.

О Takeda

Takeda — глобальная биофармацевтическая научно-исследовательская компания-лидер со штаб-квартирой в Японии. Используя инновационные технологии в области медицины, Takeda делает все возможное, чтобы пациенты во всем мире чувствовали себя лучше.

Сотрудники Takeda в около 80 странах прилагают свои усилия для улучшения состояния здоровья и качества жизни пациентов по всему миру.

История компании Takeda насчитывает более 235 лет.

Ключевые терапевтические направления Takeda: онкология, гастроэнтерология, неврология и редкие заболевания. Также Takedа концентрирует свои усилия на разработке и исследовании препаратов в направлениях «вакцины» и «терапия дериватами плазмы крови».

Используя инновационные технологии в области медицины, Takeda делает все возможное, чтобы пациенты во всем мире чувствовали себя лучше.

Более детальную информацию о Takeda можно найти на сайте www.takeda.com.

О Takeda в Украине

ООО Такеда Украина является официальным представителем всемирно известной глобальной фармацевтической компании Takeda Pharmaceutical Company Limited.

Главный офис Такеда Украина находится в Киеве.

Такеда Украина фокусирует усилия на лечении онкологических, гастроэнтерологических, неврологических и редких заболеваний.

Такеда Украина два года подряд (2017 и 2018) сертифицирована как Лучший работодатель международной независимой организацией Top Employers Institute в Нидерландах. В 2014 году компания вошла в ТОП-3 лучших работодателей Украины по результатам исследования международной консалтинговой компании Aon Hewitt.

Такеда Украина — Компания года в высоком ценовом сегменте по версии ежегодного конкурса экспертов фармацевтической отрасли Панацея 2017. Компания неоднократно завоевывала награды за лучшие в своем классе препараты, достижения в менеджменте и корпоративной социальной ответственности.

Более детальную информацию о Такеда Украина можно найти на сайте www.takeda.ua.