Нафтогаз і Газпром починають нові переговори по газу

Сьогодні НАК Нафтогаз України та російський Газпром починають новий раунд переговорів про постачання газу, пише Коммерсант-Украина в статті Ідея фікс.

Незважаючи на анонсований раніше перехід у контрактах на формулу, прив'язану до європейських цін, тепер мова піде про фіксовану вартість газу для України на найближчі три роки.

Напередодні глава Нафтогазу Дубина розповів, що сподівається підписати із Газпромом довгостроковий контракт до 2019 року. "Є основа, є розуміння усіх моментів", - пояснив топ-менеджер, відмовившись уточнити деталі. У той же час він запевнив, що розмови про формулу ціни, прив'язану до вартості газу в Європі, залишилися у минулому. "Формули не буде. Є домовленість - три роки перехідної ціни", - підкреслив Олег Дубина. Він заявив, що ціна повинна бути "економічно обґрунтованою, прийнятною для Газпрому і Нафтогазу". Мова йде про фіксоване підвищення цін.



Нагадаємо, у жовтні Газпром і Нафтогаз підписали Меморандум між урядом Російської Федерації та Кабінетом Міністрів України про співробітництво у газовій сфері. У ньому Київ погодився встановлювати ціни на газ на "ринкових умовах". Документ передбачав політичні гарантії - відмова від будь-яких газових посередників і перехід на прямі розрахунки між Україною та Росією.

Навесні і влітку Казахстан і Туркменія говорили про вартість газу на рівні $ 300-350 за тисячу кубометрів, однак це відбувалося на тлі ціни на нафту у районі $ 140 за барель. Учора барель нафти Brent коштував $ 58.

Але прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, яка у п'ятницю має провести зустріч із російським прем'єром Володимиром Путіним на саміті глав СНД у Кишиневі, вважає адекватним збереження нинішньої ціни газу - $ 179,5 за тисячу кубометрів.

Експерти вважають варіант вигідним для російського Газпрому, оскільки сторони планують укласти контракт на 10 років. Це означає, що до 2019 року монополія залишиться посередником по закупівлі Україною середньоазіатського газу.