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В Киевской области зафиксировали вспышку чумы у свиней

Комментариев: 1
Заболевание у животных обнаружили в селе Погорцы в Обуховском районе.
АЧС зафиксировали в Киевской области
АЧС зафиксировали в Киевской области
gettyimages.com

В Киевской области зафиксирована вспышка африканской чумы у свиней. Об этом заявил заместитель начальника отдела безопасности среды жизнедеятельности Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области Евгений Ткач, сообщает Укринформ

"22 декабря по результатам изучения санитарной диагностики и экспертизы в образцах двух трупов свиней обнаружен вирус АЧС — африканской чумы. Домашние животные выращивались в хозяйстве местной жительницы села Подгорцы Обуховского района Киевской области. Сейчас на месте события находятся специалисты соответствующих служб. Готовится уничтожение домашних животных согласно инструкции", - сообщил Ткач.

Как сообщалось, в Харьковской области ранее зафиксировали вспышка африканской чумы свиней.

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Теги: Киевская область, чума, Африканская чума свиней
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
nsasssnter    23.12.2017, 19:37
Оценка:  +1
nsasssnter
Зато свинины в рознице дешевле 100 гривен нет уже пол-года...
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