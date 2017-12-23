В Киевской области зафиксировали вспышку чумы у свиней

Заболевание у животных обнаружили в селе Погорцы в Обуховском районе.

В Киевской области зафиксирована вспышка африканской чумы у свиней. Об этом заявил заместитель начальника отдела безопасности среды жизнедеятельности Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области Евгений Ткач, сообщает Укринформ

"22 декабря по результатам изучения санитарной диагностики и экспертизы в образцах двух трупов свиней обнаружен вирус АЧС — африканской чумы. Домашние животные выращивались в хозяйстве местной жительницы села Подгорцы Обуховского района Киевской области. Сейчас на месте события находятся специалисты соответствующих служб. Готовится уничтожение домашних животных согласно инструкции", - сообщил Ткач.

Как сообщалось, в Харьковской области ранее зафиксировали вспышка африканской чумы свиней.