В Киевской области горел цех по производству растительного масла

Приблизительная площадь пожара – 400 квадратных метров.

Пожар на территории цеха потушили за два часа ДСНС

В Киевской области в субботу, 23 декабря, произошел крупный пожар в цехе по производству растительного масла в селе Якимовка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В спасательной службе рассказали, что пожар возник утром. Огонь уничтожил шиферное покрытие и перекрытие здания на площади 400 кв. м.

Спасатели смогли локализировать пожар в 10.59 и полностью ликвидировать в 12.10.

Фото: ГСЧС

Причина возгорания устанавливается.

Напомним, в результате пожара, который произошел в Лондоне в субботу, 23 декабря, на территории зоопарка, пострадали девять человек.