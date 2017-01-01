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В Киевской области горел цех по производству растительного масла

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Приблизительная площадь пожара – 400 квадратных метров.
Пожар на территории цеха потушили за два часа
Пожар на территории цеха потушили за два часа
ДСНС

В Киевской области в субботу, 23 декабря, произошел крупный пожар в цехе по производству растительного масла в селе Якимовка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В спасательной службе рассказали, что пожар возник утром. Огонь уничтожил шиферное покрытие и перекрытие здания на площади 400 кв. м.

Спасатели смогли локализировать пожар в 10.59 и полностью ликвидировать в 12.10.

 Фото: ГСЧС
 

Причина возгорания устанавливается.

Напомним, в результате пожара, который произошел в Лондоне в субботу, 23 декабря, на территории зоопарка, пострадали девять человек.

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Теги: Киевская область, фото, пожар, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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