В Киевской области горел цех по производству растительного масла
Приблизительная площадь пожара – 400 квадратных метров.
В Киевской области в субботу, 23 декабря, произошел крупный пожар в цехе по производству растительного масла в селе Якимовка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В спасательной службе рассказали, что пожар возник утром. Огонь уничтожил шиферное покрытие и перекрытие здания на площади 400 кв. м.
Спасатели смогли локализировать пожар в 10.59 и полностью ликвидировать в 12.10.
Причина возгорания устанавливается.
Напомним, в результате пожара, который произошел в Лондоне в субботу, 23 декабря, на территории зоопарка, пострадали девять человек.
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