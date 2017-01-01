В полиции назвали самые криминальные районы Киева

Больше всего преступлений было совершено в Деснянском районе столицы.

За 11 месяцев этого года больше всего преступлений в Киеве было совершенно на территории Деснянского района – порядка 10 тысяч. Об этом сообщает УНН ссылаясь на статистику полиции столицы.

Согласно сообщению, в Деснянском районе зафиксировали 9564 преступлений, раскрыто - 1783. Наименее уголовным районом оказался Подольский - 2514 совершенных преступлений, при этом раскрыто 1176 дел.

В полиции также рассказали, что в основном тяжкие преступления совершили в левобережной части Киева. В частности, по убийствам лидирует Дарницкий район - 17 случаев; больше изнасилований - в Деснянском и Шевченковском, по 3 случая в каждом; больше случаев нанесения умышленных тяжких телесных повреждений - в Деснянском районе, 27 случаев.

Больше всего разбойных нападений совершили в Соломенском районе, 80 случаев; больше ограблений - в Днепровском, 594 случая; всего краж - в Деснянском районе, 5016 случаев; всего краж из квартиры - в Дарницком районе, 734 случая; больше карманных краж - в метрополитене, 569 случаев; больше случаев мошенничества - в Шевченковском районе, 1454 случая; больше хулиганства - в Голосеевском районе, 66 случаев; всего угонов транспортных средств - в Дарницком районе, 243 случая.

Как сообщалось, прокуратура Международного уголовного суда (Гаагский трибунал, Нидерланды) зафиксировала более 1,2 тысячи фактов возможного совершения преступлений на Донбассе.