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Сторонник С14 плюнул в лицо главному редактору Страны Гужве

Комментариев: 3
Сторонник движения С14 Евгений Карась плюнул в главного редактора Страны Игоря Гужву.
Гужва был вынужден покинуть митинг
Гужва был вынужден покинуть митинг
Скриншот видео

В понедельник, 25 декабря, во время митинга против убийцы Крысина сторонник С14 напал на редактора Игоря Гужву. Во время перепалки Евгений Карась плюнул журналисту в лицо, сообщает Страна.

Карась обвинил Гужву в том, что тот защищал на Майдане “титушек“.

Сам Гужва написал об инциденте в Фейсбук.

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“Пришел на митинг по Славе Веремия. Буквально сразу же подлетели какие-то провокаторы-титушки. Начали кричать, плеваться, пытались ударить. Набор слов неоригинальный - ты сепар, ты был против Майдана и прочее. Был вынужден покинуть митинг. Веремия убили точно такие же, как и те, что и напали сегодня на меня. Просто вокруг было много камер. Власть меняется, подходы к расправам остаются. Это все что нужно знать о том, почему убийце Веремия дали условный срок“ - уточнил редактор.

Напомним, 22 июня 2017 года около 21:00 правоохранители по подозрению в “вымогательстве и получении“ взятки задержали главреда сайта Страна.uaИгоря Гужву вместе с помощником

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Теги: гужва, карась, митинг, майдан
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Комментариев (3)
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Zukoxress    25.12.2017, 21:27
Оценка:  +2
Zukoxress
Гужва абсолютно прав в своих утверждениях.
Doriаn_    25.12.2017, 21:26
Оценка:  -4
Doriаn_
Любишь медок, люби и холодок, по заслугам и награда .
I_gor2    25.12.2017, 21:26
Оценка:  -4
I_gor2
Гужва шпион Кацапии, почему в шпионов у нас только плюют? Они хотят ДыНыРы лично им надо устроить.
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