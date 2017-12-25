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На Майдане митингуют против убийцы журналиста Веремия

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На митинг пришли народные депутаты: Борислав Береза, Сергей Лещенко, Мустафа Найем.
На Майдане митингуют против убийцы журналиста Веремия
© Мустафа Найем
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На Майдане митингуют против убийцы журналиста Веремия
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В понедельник, 25 декабря, в Киеве митинговали около 200 человек против мягкого наказания убийцы журналиста Веремия. об этом сообщает Левый Берег.

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Напомним, 22 декабря Шевченковский районный суд приговорил Крысина к 4 годам тюрьмы условно.

Суд установил, что 17 февраля 2014 года Крысин согласился за денежное вознаграждение в сумме 20 тыс. долларов собрать группу “титушек“ для противодействия активистам Евромайдана.

18 февраля он и его сообщники собрались на Михайловской площади в Киеве для блокирования и избиения митингующих. Около 21:00 в этот же день они с помощью гранаты остановили автомобиль, в котором ехал журналиста Вячеслав Веремий, вытащили его из авто и избили битами. Один из “титушек“ после этого выстрелил в журналиста. От полученных ранений Веремий умер в больнице.

Суд счел, что действия Крысина подпадают под ч 4 ст 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

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Теги: митинг, киев, крысин
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