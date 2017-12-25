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Киев затопило, автомобили "дрейфуют" по огромным лужам

Комментариев: 3
Основные причины потопа - растаявший снег и обильный дождь.
Киев затопило, автомобили "дрейфуют" по огромным лужам
© kiev.informator.ua
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Киев затопило, автомобили "дрейфуют" по огромным лужам
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В понедельник, 25 декабря, некоторые улицы Киева превратились в настоящие заводи. Водители с трудом пересекают путь. Об этом сообщает Информатор.

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Например, на Фанерной, в районе Харьковского шоссе, после дождя появилось настоящее «озеро».  Попав в него, одним водителям пришлось выталкивать свои автомобили. Другим же удавалось пересечь водное препятствие и продолжить путь.

Вероятная причина образования этой лужи – плохо работающие ливневки. Основная масса автомобилистов старалась объехать место бедствия, чтобы не угодить в водный плен.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве произошел масштабный прорыв трубы.

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Теги: киев, дождь, потоп, затопленные улицы
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Комментариев (3)
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IO_OI    25.12.2017, 21:28
Оценка:  +1
IO_OI
Нормальное озеро, можно рыбу запускать Водитель Infiniti, явно переоценил возможности своей машины...
Коцман_Бобза    25.12.2017, 21:26
Оценка:  0
Коцман_Бобза
Природа берет свое. Ей плевать на мелочные планы людишек.
Глод    25.12.2017, 21:26
Оценка:  +4
Глод
Дайте Кличко насос - пусть откачивает.
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