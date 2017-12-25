Киев затопило, автомобили "дрейфуют" по огромным лужам
Основные причины потопа - растаявший снег и обильный дождь.
Киев затопило, автомобили "дрейфуют" по огромным лужам
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Киев затопило, автомобили "дрейфуют" по огромным лужам
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В понедельник, 25 декабря, некоторые улицы Киева превратились в настоящие заводи. Водители с трудом пересекают путь. Об этом сообщает Информатор.
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Например, на Фанерной, в районе Харьковского шоссе, после дождя появилось настоящее «озеро». Попав в него, одним водителям пришлось выталкивать свои автомобили. Другим же удавалось пересечь водное препятствие и продолжить путь.
Вероятная причина образования этой лужи – плохо работающие ливневки. Основная масса автомобилистов старалась объехать место бедствия, чтобы не угодить в водный плен.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве произошел масштабный прорыв трубы.