Киев затопило, автомобили "дрейфуют" по огромным лужам

Основные причины потопа - растаявший снег и обильный дождь.

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В понедельник, 25 декабря, некоторые улицы Киева превратились в настоящие заводи. Водители с трудом пересекают путь. Об этом сообщает Информатор.

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Например, на Фанерной, в районе Харьковского шоссе, после дождя появилось настоящее «озеро». Попав в него, одним водителям пришлось выталкивать свои автомобили. Другим же удавалось пересечь водное препятствие и продолжить путь.

Вероятная причина образования этой лужи – плохо работающие ливневки. Основная масса автомобилистов старалась объехать место бедствия, чтобы не угодить в водный плен.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве произошел масштабный прорыв трубы.