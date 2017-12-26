В Киеве из-за ДТП образовалась пробка из трамваев

Один водитель при пересечении путей не заметил другого.

Два авто столкнулись на трамвайных путях скриншот из видео

В Киеве на улице Глубочицкой столкнулись Audi и BMW, в результате чего образовалась пробка из трамваев.

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Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице Facebook.

Автомобили столкнулись на трамвайных путях. “По предварительным данным, водитель автомобиля Audi не заметил при выезде со двора BMW“, - говорится в сообщении.

ДТП на Глубочицкой 44 0:00 / 01:05

Напомним, 18 декабря в Киеве во время сильного снегопада столкнулись два трамвая. 25 декабря в городе Вишневое Киевской области двое грузин под воздействием наркотиков сбили на тротуаре женщину с детской коляской и 11-летнюю девочку.

Позднее в сети появилось видео на котором видно как полицейские побили задержанных грузин на месте происшествия.