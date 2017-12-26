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В Киеве из-за ДТП образовалась пробка из трамваев

Комментариев: 4
Один водитель при пересечении путей не заметил другого.
Два авто столкнулись на трамвайных путях
Два авто столкнулись на трамвайных путях
скриншот из видео

В Киеве на улице Глубочицкой столкнулись Audi и BMW, в результате чего образовалась пробка из трамваев.

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Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице Facebook.

Автомобили столкнулись на трамвайных путях. “По предварительным данным, водитель автомобиля Audi не заметил при выезде со двора BMW“, - говорится в сообщении.

ДТП на Глубочицкой 44
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Напомним, 18 декабря в Киеве во время сильного снегопада столкнулись два трамвая. 25 декабря в городе Вишневое Киевской области двое грузин под воздействием наркотиков сбили на тротуаре женщину с детской коляской и 11-летнюю девочку.

Позднее в сети появилось видео на котором видно как полицейские побили задержанных грузин на месте происшествия.

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Теги: Киев, ДТП, авария, трамваи, пробка
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Комментариев (4)
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imitator    26.12.2017, 22:03
Оценка:  +2
imitator
А самое главное нахрена выезжать на трамвайные пути при нормальном движении на дороге?
КОТ---    26.12.2017, 21:39
Оценка:  0
КОТ---
через 70 лет и у нас так будет
jonyAlex    26.12.2017, 21:24
Оценка:  +2
jonyAlex
Понтьі одного не совместимьі с другим ))))))
EtoAc    26.12.2017, 21:24
Оценка:  +1
EtoAc
В Испании при мелких ДТП (когда авто не потеряло возможность передвигаться) и все живы, здоровы люди просто фотографируют с нескольких ракурсов ситуацию, меняются визитками страховых и разъезжаются.
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