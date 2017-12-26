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Полиция проводит спецоперацию в Киеве и области

Комментариев: 1
В результате отработки изъято оружие, взрывчатка, боеприпасы и наркотики.
Полиция отрабатывает Киев и Киевскую область
Полиция отрабатывает Киев и Киевскую область
facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Сегодня, 26 декабря, начался первый этап отработки полицией Киева и Киевской области. Об этом заявил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин у себя в Facebook.

"Цель – выявление и задержание преступников, которые скрываются от правоохранительных органов, лиц, причастных к совершению тяжких преступлений, документирование преступной деятельности и задержание заезжих гастролеров, так называемых криминальных авторитетов, "смотрящих" и других элементов преступного мира", – написал он.

По его словам, в результате спецоперации есть определенные результаты.

"Изымаем оружие, взрывчатку, боеприпасы и наркотики. Граждане должны чувствовать себя в безопасности, а преступники – знать свое место, за решеткой", – добавил он.

Напомним, украинские правоохранители за 9 месяцев 2017 года раскрыли 62% имущественных преступлений из числа зарегистрированных.

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Теги: наркотики, Киев, операция, оружие, полиция, спецназ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
БЕЗУМЕЦ+    26.12.2017, 21:23
Оценка:  -1
БЕЗУМЕЦ+
Лучше бы "национальную лотарею" "фаворит" и разные "золотые подковы" разогнали. Это не заведения - это уроды современной Украины. А власти по.уй. Бабло не пахнет... Суки
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