Полиция проводит спецоперацию в Киеве и области

В результате отработки изъято оружие, взрывчатка, боеприпасы и наркотики.

Сегодня, 26 декабря, начался первый этап отработки полицией Киева и Киевской области. Об этом заявил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин у себя в Facebook.

"Цель – выявление и задержание преступников, которые скрываются от правоохранительных органов, лиц, причастных к совершению тяжких преступлений, документирование преступной деятельности и задержание заезжих гастролеров, так называемых криминальных авторитетов, "смотрящих" и других элементов преступного мира", – написал он.

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По его словам, в результате спецоперации есть определенные результаты.

"Изымаем оружие, взрывчатку, боеприпасы и наркотики. Граждане должны чувствовать себя в безопасности, а преступники – знать свое место, за решеткой", – добавил он.

Напомним, украинские правоохранители за 9 месяцев 2017 года раскрыли 62% имущественных преступлений из числа зарегистрированных.