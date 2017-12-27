ДТП в Киеве: отбойник насквозь прошил автомобиль

Водитель, авто которого прошил отбойник, винит водителя фуры, которая его якобы подрезала.

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В ночь на 27 декабря в Киеве произошло серьезное ДТП на Броварском проспекте. Об этом сообщил dtp.kiev.ua.

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Очевидцы рассказали, что водитель автомобиля MG, пытаясь обогнать фуру, выехал в крайний левый ряд. В это время в левом ряду двигался Subaru. Водитель “японца“, пытаясь уйти от столкновения с “китайцем“, выкрутил руль влево и на полной скорости врезался в отбойник и застрял между двух частей ограждения.

Со слов водителя MG, водитель грузовик места ДТП скрылся. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Кусок отбойник, оторвавшийся от удара, насквозь прошил MG. По информации источника, чудом обошлось без пострадавших.

Напомним, 23 декабря на бульваре Дружбы народов произошло смертельное ДТП. BMW въехала в отбойник и пролетела в воздухе, из авто выпал пассажир.