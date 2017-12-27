Опубликован рейтинг самых аварийных переходов Киева

Всего в перечне выделяют 248 переходов, на которых особенно часто случаются ДТП.

В Киеве 248 переходов являются опасными как для пешеходов, так и для водителей транспортных средств. Об этом заявили авторы рейтинга, представители общественной организации Центр развития города, в ходе брифинга в Украинском кризисном медиацентре.

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По информации авторов исследования, больше всего опасных переходов для участников дорожного движения расположены в Оболонском районе - 54. Также 40 пешеходных переходов имеют высокую аварийность в Деснянском районе, 33 - в Дарницком.

“Центре развития города“ кроме мониторинга пешеходных переходов столицы также провели соцопрос жителей столицы. Результаты исследования показали, что 15% водителей нарушают правила дорожного движения несколько раз в неделю, а каждый десятый пешеход делает это ежедневно.

Напомним, 23 декабря в Киеве BMW въехала в отбойник и пролетела в воздухе, из авто выпал пассажир.