В Киеве судья на Land Rover сбил насмерть пешехода – СМИ

ДТП произошло на пешеходном переходе.

ДТП на улице Васильковская. По информации СМИ, за рулем был судья.

В Киеве на улице Васильковской вечером в среду, 27 декабря, Land Rover сбил человека на пешеходном переходе, от полученных травм мужчина умер на месте. Об этом сообщает сервис dtp.kiev.ua.

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Сообщается, что авария произошла недалеко от ВДНХ. Очевидцы рассказали, что от полученных травм мужчина умер на месте.

Информатор со слов патрульного пишет, что Land Rover ехал на зеленый сигнал светофора. За несколько метров от пешеходного перехода 58-летний мужчина перебегал дорогу на красный — и попал под колеса машины.

Вместе с тем, по информации Громадського, за рулем Land Rover (госномер АА2252АО) был судья. Житель Обухова рассказал Информатору, что это был судья Васильковского суда Киевской области Сергей Валерьевич Корниенко.

Напомним, ранее 27 декабря, в Киеве Skoda Fabia сбила трехлетнюю девочку, которая вместе с мамой стояли на тротуаре.