Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве мотоцикл пытался проскочить между авто, есть пострадавшие

Комментариев: 1
Водитель и пассажир мотоцикла спешили в аэропорт.
Мотоциклист и его пассажир госпитализированы
Мотоциклист и его пассажир госпитализированы
facebook.com/KyivOperativ

Около полуночи по улице Набережно-Крещатицкая произошло ДТП с участием мотоцикла, автомобиля и маршрутного автобуса. Об этом сообщает Киев оперативный.

Читай также: Под Черновцами у местного жителя нашли 25 украденных в ЕС байков

По предварительной информации, водитель и пассажир мотоцикла спешили в аэропорт и на полной скорости пытались проскочить между автомобилями. 

Водитель байка не справился с управлением и задел заднюю часть автомобиля Mercedes, в результате чего мотоциклист и его пассажир вылетели на проезжую часть. Сам мотоцикл “прошкрябал“ асфальт около 150 метров и влетел в маршрутку.

Из-за ДТП образовалась километровая пробка
Из-за ДТП образовалась километровая пробка
facebook.com/KyivOperativ

В результате аварии пострадали водитель и пассажир мотоцикла. Оба пострадавших ехали без шлемов и защиты. Скорая помощь госпитализировала их. 

Из-за ДТП в сторону станции метро Дружбы Народов образовалась километровая пробка.

Напомним, 10 сентября в Киеве на улице генерала Родимцева в Голосеевском районе произошла авария с участием мотоцикла Hyosung Gt250. В результате мотоциклист погиб.

Поделись:
Теги: Киев, Набережно-Крещатицкая, мотоцикл, автомобили, ДТП
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
andy55524    28.12.2017, 10:43
Оценка:  +1
andy55524
Дибилы!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь