В Киеве мотоцикл пытался проскочить между авто, есть пострадавшие

Водитель и пассажир мотоцикла спешили в аэропорт.

Мотоциклист и его пассажир госпитализированы facebook.com/KyivOperativ

Около полуночи по улице Набережно-Крещатицкая произошло ДТП с участием мотоцикла, автомобиля и маршрутного автобуса. Об этом сообщает Киев оперативный.

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По предварительной информации, водитель и пассажир мотоцикла спешили в аэропорт и на полной скорости пытались проскочить между автомобилями.

Водитель байка не справился с управлением и задел заднюю часть автомобиля Mercedes, в результате чего мотоциклист и его пассажир вылетели на проезжую часть. Сам мотоцикл “прошкрябал“ асфальт около 150 метров и влетел в маршрутку.

Из-за ДТП образовалась километровая пробка facebook.com/KyivOperativ

В результате аварии пострадали водитель и пассажир мотоцикла. Оба пострадавших ехали без шлемов и защиты. Скорая помощь госпитализировала их.

Из-за ДТП в сторону станции метро Дружбы Народов образовалась километровая пробка.

Напомним, 10 сентября в Киеве на улице генерала Родимцева в Голосеевском районе произошла авария с участием мотоцикла Hyosung Gt250. В результате мотоциклист погиб.