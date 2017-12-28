В Киеве мотоцикл пытался проскочить между авто, есть пострадавшие
Около полуночи по улице Набережно-Крещатицкая произошло ДТП с участием мотоцикла, автомобиля и маршрутного автобуса. Об этом сообщает Киев оперативный.
Читай также: Под Черновцами у местного жителя нашли 25 украденных в ЕС байков
По предварительной информации, водитель и пассажир мотоцикла спешили в аэропорт и на полной скорости пытались проскочить между автомобилями.
Водитель байка не справился с управлением и задел заднюю часть автомобиля Mercedes, в результате чего мотоциклист и его пассажир вылетели на проезжую часть. Сам мотоцикл “прошкрябал“ асфальт около 150 метров и влетел в маршрутку.
В результате аварии пострадали водитель и пассажир мотоцикла. Оба пострадавших ехали без шлемов и защиты. Скорая помощь госпитализировала их.
Из-за ДТП в сторону станции метро Дружбы Народов образовалась километровая пробка.
Напомним, 10 сентября в Киеве на улице генерала Родимцева в Голосеевском районе произошла авария с участием мотоцикла Hyosung Gt250. В результате мотоциклист погиб.