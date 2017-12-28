В Одессе похитили женщину и увезли на BMW Х5

Выкравшие одесситку мужчины хотели получить за нее выкуп.

Вечером в полицию поступило сообщение о том, что во дворе многоэтажного дома на улице Маршала Говорова похитили женщину и увезли ее в неизвестном направлении на автомобиле BMW Х5 темного цвета.

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Городская полиция объявила план “Перехват“. В 19:30 похитителей и автомобиль оперативно задержали. Правохранители уточнили, что женщину похитили с целью выкупа.

Дислокация постов и бдительность личного состава позволили быстро задержать преступников dumskaya.net

Более подробную информацию в полиции обещают предоставить позже.

Похитителей задержали через час после преступления dumskaya.net

Напомним, 24 ноября в Одессе просто со стоянки торгового центра похитили 17-летнего парня. Трое иностранцев выкрали человека для того, чтобы улучшить свое финансовое положение.