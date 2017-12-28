В Киеве выкрали топ-менеджера криптовалютной биржи - СМИ

Россиянина неизвестные затолкали в авто и увезли в неизвестном направлении.

В Киеве 26 декабря выкрали российского специалиста в области технологий блокчейн и криптовалют Павла Лернера. Об этом сообщает Страна, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Источники утверждают, что Лернер перестал выходить на связь около полудня во вторник. Знакомые обратились в Оболонское райуправление полиции уже вечером. Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело по статье "Похищение человека".

В заявлении указывается, что Лернера якобы похитили недалеко от его места работы, которое находится на проспекте Бандеры. Неизвестные в масках затолкали мужчину в автомобиль Mercedes-Benz Vito (госномер АА 2063 МТ) и скрылись в неизвестном направлении.

Сейчас следствие отрабатывает все возможные версии случившегося.

Павел Лернер работает исполнительным директором криптовалютной биржи EXMO. Компания Exmo Finance зарегистрирована в Великобритании, но осуществляет основные операции в Украине.

Как сообщалось, в Киеве двое неизвестных похитили человека с автомобилем. Полиция устроила погоню за преступниками.