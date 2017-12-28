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В Киеве выкрали топ-менеджера криптовалютной биржи - СМИ

Комментариев: 1
Россиянина неизвестные затолкали в авто и увезли в неизвестном направлении.
Лернера выкрали в Киеве
Лернера выкрали в Киеве
facebook.com/Павел Лернер

В Киеве 26 декабря выкрали российского специалиста в области технологий блокчейн и криптовалют Павла Лернера. Об этом сообщает Страна, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Источники утверждают, что Лернер перестал выходить на связь около полудня во вторник. Знакомые обратились в Оболонское райуправление полиции уже вечером. Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело по статье "Похищение человека".

В заявлении указывается, что Лернера якобы похитили недалеко от его места работы, которое находится на проспекте Бандеры. Неизвестные в масках затолкали мужчину в автомобиль Mercedes-Benz Vito (госномер АА 2063 МТ) и скрылись в неизвестном направлении.

Сейчас следствие отрабатывает все возможные версии случившегося.

Павел Лернер работает исполнительным директором криптовалютной биржи EXMO. Компания Exmo Finance зарегистрирована в Великобритании, но осуществляет основные операции в Украине.

Как сообщалось, в Киеве двое неизвестных похитили человека с автомобилем. Полиция устроила погоню за преступниками.

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Теги: Киев, полиция, похищение, криптовалюта
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    28.12.2017, 22:44
Оценка:  0
Колишній-східняк
банальная личная нажива без активного (да хоть какого-то!) участия в улучшении жизни социума рано или поздно обречена на провал
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