Авария произошла на парковке гипермаркета Эпицентр.

Масштабное ДТП в Киеве: авто загорелось после столкновения

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Масштабное ДТП в Киеве: авто загорелось после столкновения

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В Киеве на парковке гипермаркета Эпицентр произошло масштабное дорожное происшествие, в результате чего загорелся автомобиль такси.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Вначале таксист Uber на Skoda Fabia въехал в грузовик. От столкновения легковушка загорелась и протаранила Opel. Пламя тут же перекинулось и на вторую машину.

Грузовик потерял управление и притер бок Lexus, после чего уперся в столб.

Напомним, 27 декабря легковушка с надписью Uber влетела под фуру, которая стояла в среднем ряду.