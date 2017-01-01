Масштабное ДТП в Киеве: авто загорелось после столкновения
Авария произошла на парковке гипермаркета Эпицентр.
Масштабное ДТП в Киеве: авто загорелось после столкновения
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Масштабное ДТП в Киеве: авто загорелось после столкновения
ДТП на парковке возле Эпицентра
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В Киеве на парковке гипермаркета Эпицентр произошло масштабное дорожное происшествие, в результате чего загорелся автомобиль такси.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Вначале таксист Uber на Skoda Fabia въехал в грузовик. От столкновения легковушка загорелась и протаранила Opel. Пламя тут же перекинулось и на вторую машину.
Грузовик потерял управление и притер бок Lexus, после чего уперся в столб.
Напомним, 27 декабря легковушка с надписью Uber влетела под фуру, которая стояла в среднем ряду.
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