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Масштабное ДТП в Киеве: авто загорелось после столкновения

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Авария произошла на парковке гипермаркета Эпицентр.
Масштабное ДТП в Киеве: авто загорелось после столкновения
© facebook.com/dtp.kiev.ua
Фото 1/10
  • ДТП на парковке возле Эпицентра
  • ДТП на парковке возле Эпицентра
  • ДТП на парковке возле Эпицентра
  • ДТП на парковке возле Эпицентра
  • ДТП на парковке возле Эпицентра
  • ДТП на парковке возле Эпицентра
  • ДТП на парковке возле Эпицентра
  • ДТП на парковке возле Эпицентра
  • ДТП на парковке возле Эпицентра
  • ДТП на парковке возле Эпицентра
Масштабное ДТП в Киеве: авто загорелось после столкновения
ДТП на парковке возле Эпицентра
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В Киеве на парковке гипермаркета Эпицентр произошло масштабное дорожное происшествие, в результате чего загорелся автомобиль такси.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Вначале таксист Uber на Skoda Fabia въехал в грузовик. От столкновения легковушка загорелась и протаранила Opel. Пламя тут же перекинулось и на вторую машину.

Грузовик потерял управление и притер бок Lexus, после чего уперся в столб.

Напомним, 27 декабря легковушка с надписью Uber влетела под фуру, которая стояла в среднем ряду.

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Теги: Киев, ДТП
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