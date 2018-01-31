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Апелляционный суд оставил под арестом Дангадзе

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Соратник Саакашвили останется под арестом до конца января.
Дангадзе останется за решеткой
Дангадзе останется за решеткой
facebook.com/svetik.olishevskaya

Соратник бывшего одесского губернатора и лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили Северион Дангадзе останется под арестом до 31 января следующего года. Соответствующее решение суд вынес в четверг, 28 декабря, Апелляционный суд Киева, сообщил адвокат Павел Богомазов в Facebook.

"Севериона оставили под стражей до 31.01.2018г", - написал адвокат.

Напомним, 6 декабря Печерский суд избрал меру пресечения для Дангадзе в виде 60 суток содержания под стражей без права залога.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что соратник Саакашвили был задержан при попытке покинуть территорию Украины возле города Лубны.

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Теги: Саакашвили, арест, Апелляционный суд г. Киева
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Источник: korrespondent.net

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