В Киеве разгромили "наливайку" - уже третью за неделю

"Деды Морозы" устроили погром в кафе.

В Киеве неизвестные люди в черном в очередной раз напали на питейное заведение на проспекте Правды. На этот раз они устроили погром в шляпах Деда Мороза.

Это произошло в четверг, 28 декабря, около 20:30, на проспекте Правды, 2. Видео опубликовал паблик Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

“Многие из людей, проходивших мимо довольны тем, что “наливайка“ больше не будет работать. Человек, который работает в этом заведении сказал, что уже “позвонил своим пацанам и они приедут с гранатами на схватки“, - пишет автор.

Напомним, что это уже третий погром кафе в Киеве за последнюю неделю. Ранее похожие хулиганы разгромили “наливайки“ 22 и 21 декабря.

Полиция, очевидно, до сих пор никого не задержала.