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В Киеве на одном повороте за 20 минут произошло три ДТП

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Один из водителей уверен, что причиной ДТП является халатность Киевавтодора.
Все авто врезались в отбойник
Все авто врезались в отбойник
facebook.com/KyivOperativ

На проспекте Академика Палладина, перед поворотом на Наумова, в сторону Академгородка произошло сразу три дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщает Киев оперативный.

Все три аварии произошли в течении 20 минут. Все водители двигались в попутном направлении.

Первая авария произошла с автомобилем Citroen, который въехал в разделительный отбойник. От удара его отбросило в другой отбойник. Водитель вызвал полицейских и стоял ожидая их. 

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Через несколько минут в тот же разделительный отбойник въехал автомобиль Volkswagen. Его также от удара отбросило в правый отбойник и перевернуло на бок.
 
Буквально через 30 секунд в тот самый средний отбойник влетел водитель BMW. От удара, авто отбросило в лежащий на боку Volkswagen. Последний водитель получил травмы и был госпитализирован.

Водитель Citroen уверен, что авария произошла из-за халатности работников Киевавтодора, которые не установили надлежащих знаков и отметок на отбойник. Он заявил, что намерен подать в суд. 

Напомним, 28 декабря в Киеве на бульваре Вацлава Гавела, автомобиль сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Ранее в Киеве на парковке гипермаркета Эпицентр произошло масштабное дорожное происшествие, в результате чего загорелся автомобиль такси.

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Теги: ДТП, проспект Палладина, полиция, Киевавтодор
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