В Киеве бетономешалка насмерть сбила женщину
Водитель бетоновоза переехал женщину всеми колесами и даже не заметил этого.
В Киеве водитель бетономешалки сбил женщину, протащил ее 20 метров и поехал дальше. Об этом в пятницу, 29 декабря, говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что водитель бетоновоза переехал женщину всеми колесами и даже не заметил этого.
По данным СМИ, женщина переходила дорогу в не установленном месте. Виновника наезда догнали свидетели и вызвали полицию. Пострадавшая погибла на месте. Ей было около 30 лет.
Напомним, ранее в Киеве на парковке гипермаркета произошло масштабное дорожное происшествие.
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