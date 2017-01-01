В Киеве бетономешалка насмерть сбила женщину

Водитель бетоновоза переехал женщину всеми колесами и даже не заметил этого.

В Киеве водитель бетономешалки сбил женщину, протащил ее 20 метров и поехал дальше. Об этом в пятницу, 29 декабря, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что водитель бетоновоза переехал женщину всеми колесами и даже не заметил этого.

По данным СМИ, женщина переходила дорогу в не установленном месте. Виновника наезда догнали свидетели и вызвали полицию. Пострадавшая погибла на месте. Ей было около 30 лет.

Напомним, ранее в Киеве на парковке гипермаркета произошло масштабное дорожное происшествие.