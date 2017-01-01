Как выглядят елки в разных районах Киева

На улицах Киева появились не только елки, но и креативные конструкции, имитирующие новогоднее дерево: фоторепортаж.

Елка на Подоле 2018 в Киеве kievcity.gov.ua

В Киеве, кроме главной елки страны, наряженные деревья украшают разные места столицы. Пользователи Сети делятся фотографиями зеленых красавиц со всего города. Кроме того, в каждом районе Киева есть своя главная елка к Новому 2018 году.

Некоторые частные предприятия и крупные сети установили елки и новогодние декорации возле своих офисов, торговых центров.

Большинство деревьев наряженные гирляндами и разнообразными украшениями. Главную елку Оболонского района на улице Маршала Тимошенко, 16, украсили игрушками в виде музыкальных символов. Теперь ее называют музыкальной.

Но есть в Киеве и елка из бутылок, различные архитектурные сооружения и оригинальные конструкции.