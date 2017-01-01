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Как выглядят елки в разных районах Киева

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На улицах Киева появились не только елки, но и креативные конструкции, имитирующие новогоднее дерево: фоторепортаж.
Елка на Подоле 2018 в Киеве
Елка на Подоле 2018 в Киеве
kievcity.gov.ua
В Киеве, кроме главной елки страны, наряженные деревья украшают разные места столицы. Пользователи Сети делятся фотографиями зеленых красавиц со всего города. Кроме того, в каждом районе Киева есть своя главная елка к Новому 2018 году.
 
Некоторые частные предприятия и крупные сети установили елки и новогодние декорации возле своих офисов, торговых центров.
 
Большинство деревьев наряженные гирляндами и разнообразными украшениями. Главную елку Оболонского района на улице Маршала Тимошенко, 16, украсили игрушками в виде музыкальных символов. Теперь ее называют музыкальной.
 
Но есть в Киеве и елка из бутылок, различные архитектурные сооружения и оригинальные конструкции. 
 
 
 
В Запорожье под открытым небом собрали рекордную елку из 270 автомобилей.
 
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Теги: Киев, Новый год, фото, район, елка, Подол, фоторепортаж, новогодняя елка
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Источник: korrespondent.net

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