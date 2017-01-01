В столице на Кольцевой дороге нашли мину

Минометную мину обнаружили на газоне в снегу.

В Киеве на Кольцевой дороге обнаружили минометную мину. Об этом в Facebook сообщает Киев Оперативный.

"На съезде с Кольцевой дороги на Петропавловскую Борщаговку на газоне, в тающем снегу, люди нашли минометную мину", - говорится в сообщении.

Как отмечается, что сейчас улица частично перекрыта, работают взрывотехники.

Напомним, в Василькове Киевской области возле мусорных баков обнаружили учебную противопехотную мину.