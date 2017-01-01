В столице на Кольцевой дороге нашли мину
Минометную мину обнаружили на газоне в снегу.
В Киеве на Кольцевой дороге обнаружили минометную мину. Об этом в Facebook сообщает Киев Оперативный.
"На съезде с Кольцевой дороги на Петропавловскую Борщаговку на газоне, в тающем снегу, люди нашли минометную мину", - говорится в сообщении.
Как отмечается, что сейчас улица частично перекрыта, работают взрывотехники.
Напомним, в Василькове Киевской области возле мусорных баков обнаружили учебную противопехотную мину.
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