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В столице на Кольцевой дороге нашли мину

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Минометную мину обнаружили на газоне в снегу.
Мину нашли прохожие
Мину нашли прохожие
facebook.com/KyivOperativ

В Киеве на Кольцевой дороге обнаружили минометную мину. Об этом в Facebook сообщает Киев Оперативный.

"На съезде с Кольцевой дороги на Петропавловскую Борщаговку на газоне, в тающем снегу, люди нашли минометную мину", - говорится в сообщении.

Как отмечается, что сейчас улица частично перекрыта, работают взрывотехники.

Напомним, в Василькове Киевской области возле мусорных баков обнаружили учебную противопехотную мину

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Теги: Киев, взрывчатка, мина
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Источник: korrespondent.net

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