Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве у "героя парковки" забрали Bentley

Комментариев: 2
Полицейские составили админпротокол на владельца авто.
Авто погрузили из-за неправильной парковки
Авто погрузили из-за неправильной парковки
facebook.com/Макс-Джигун

В Киеве пришлось эвакуировать автомобиль Bentley, водитель которого припарковался в неположенном месте. Погрузку элитного авто на эвакуатор зафиксировал пользователь Facebook Макс Джигун.

"Если честно, то и сам радуюсь, когда пакуют очередного героя парковки. Независимо от того, Бентли это или Ланос", - написал очевидец.

Сотрудники полиции составили админпротокол на владельца Bentley.

Напомним, в прошлую пятницу припаркованное авто на час заблокировало одну из улиц в Киеве.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: автомобили, Киев, парковка, bentley
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
КиевТроещина1989    29.12.2017, 19:17
Оценка:  -2
КиевТроещина1989
Сотрудники полиции составили админпротокол на владельца Bentley. - на владельца, не на водителя? ( отлично, виновных не будет )
Владелец или водитель были рядом, а авто всё равно эвакуировали? - отлично, эвакуация незаконна.
Пластмассовые тупые селфикопы, даже наказать не могут, одна показуха...
КиевТроещина1989    29.12.2017, 19:30
Оценка:  0
КиевТроещина1989
Не забудьте вместе с минусом поскакать, вам же сцут в глаза этими показушными селфи и вы довольны. В этой новости НЕТ ВИНОВНЫХ, НИКОГО НЕ НАКАЗАЛИ, есть протокол а не постанова и фото тп ( это максимум что она может на службе ). Уроду или уродке на бентли пофиг, их не накажут в отличии от вас.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь