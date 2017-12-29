В Киеве у "героя парковки" забрали Bentley

Полицейские составили админпротокол на владельца авто.

В Киеве пришлось эвакуировать автомобиль Bentley, водитель которого припарковался в неположенном месте. Погрузку элитного авто на эвакуатор зафиксировал пользователь Facebook Макс Джигун.

"Если честно, то и сам радуюсь, когда пакуют очередного героя парковки. Независимо от того, Бентли это или Ланос", - написал очевидец.

Сотрудники полиции составили админпротокол на владельца Bentley.

Напомним, в прошлую пятницу припаркованное авто на час заблокировало одну из улиц в Киеве.