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В Киеве активисты и охранники стройки устроили драку

Комментариев: 1
Словесная перепалка переросла в штурм с камнями и дымовыми шашками.

В элитном районе Киева, в частном секторе на улице Мичурина, 44, активисты и охранники здания устроили драку с камнями, газом и дымовыми шашками. Об этом сообщает ТСН.

Как отмечается, два десятка активистов выкрикивали, что земля захвачена незаконно, пытались доказать, что есть решение суда, запрещающее строительство 7-этажки.

Через некоторое время они подожгли шины и забросали защитников застройки камнями.

Последние отбивались слезоточивыми баллончиками и водой из брандспойтов.

При этом полиция просто наблюдала и не вмешивалась.

Напомним, в Киеве активисты Национального корпуса разгромили стройплощадку на месте снесенного Сенного рынка, где планируется построить жилой комплекс. 

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Теги: полиция, охрана, драка, застройка, активисты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Sonmor    29.12.2017, 19:22
Оценка:  +4
Sonmor
1. Не активисты И охранники устроили драку, а АКТИВИСТЫ УСТРОИЛИ ДРАКУ с охранниками.
2. За кой херЪ мы кормим такую полицию ?
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