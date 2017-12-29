В Киеве активисты и охранники стройки устроили драку

Словесная перепалка переросла в штурм с камнями и дымовыми шашками.

В элитном районе Киева, в частном секторе на улице Мичурина, 44, активисты и охранники здания устроили драку с камнями, газом и дымовыми шашками. Об этом сообщает ТСН.

Как отмечается, два десятка активистов выкрикивали, что земля захвачена незаконно, пытались доказать, что есть решение суда, запрещающее строительство 7-этажки.

Через некоторое время они подожгли шины и забросали защитников застройки камнями.

Последние отбивались слезоточивыми баллончиками и водой из брандспойтов.

При этом полиция просто наблюдала и не вмешивалась.

Напомним, в Киеве активисты Национального корпуса разгромили стройплощадку на месте снесенного Сенного рынка, где планируется построить жилой комплекс.