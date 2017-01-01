В Киеве эвакуатор снес два авто, от удара Hyundai протаранил остановку
На проспекте академика Палладина 18/30 в 21:00 произошла авария с участием трех автомобилей.
В Киеве эвакуатор снес два авто, от удара Hyundai протаранил остановку
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В Киеве эвакуатор снес два авто, от удара Hyundai протаранил остановку
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В пятницу, 29 декабря, в Киве столкнулись два автомобиля и эвакуатор. Об этом сообщает Киев Оперативный.
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По предварительным данным, легковушки остановились на неработающим светофоре, для того, чтобы пропустить пешеходов. В этот момент в них влетел эвакуатор ТАТА. От удара, автомобиль Hyundai отбросило в остановку.
К счастью, ни на переходе, ни на остановке в этот момент никого не было. Незначительные травмы получила лишь девушка-пассажир Hyundai, которая сидела на заднем сидении.
Движение транспорта затруднено.
Напомним, ранее в Киеве на парковке гипермаркета произошло масштабное дорожное происшествие.