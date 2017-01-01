Пусть руки отсохнут: известному певцу повредили автомобиль

Автомобиль Виталия Козловского пытались ограбить.

В субботу, 30 декабря, Виталий Козловский на своей странице в Facebook сообщил о том, что неизвестные злоумышленники пытались ограбить его авто. Как результат, повреждено окно, однако ничего ценного в салоне не было.

Читай также: В Буче двое вооруженных грузин ограбили водителя Mercedes

"Здравствуй, @опа Новый год!!! Популярная тема с разбиванием стекол случилась и с моим авто. Благодарю ублюдков за то, что хоть маленькое окошко разбили, а не соседнее, то, что побольше! К счастью, в салоне ничего не было и сволочи кроме вреда, нанесенного мне, для себя ничего не приобрели" - написал Виталий.

После певец обратился к злоумышленникам.

"Возможно, волею судьбы эти злодеи увидят этот пост, поэтому в случае прочтения ими хочу сказать - пусть ваши руки-крюки поотсыхают! Всех с наступающим" - заявил Козловский.

Ранее сообщалось о том, что в Броварах у мужчины отобрали авто и бутылку водки.