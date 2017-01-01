Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пусть руки отсохнут: известному певцу повредили автомобиль

Комментариев: 0
Автомобиль Виталия Козловского пытались ограбить.
Пусть руки отсохнут: известному певцу повредили автомобиль
© facebook.com
Фото 1/5
Пусть руки отсохнут: известному певцу повредили автомобиль
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В субботу, 30 декабря, Виталий Козловский на своей странице в Facebook сообщил о том, что неизвестные злоумышленники пытались ограбить его авто. Как результат, повреждено окно, однако ничего ценного в салоне не было.

Читай также: В Буче двое вооруженных грузин ограбили водителя Mercedes

"Здравствуй, @опа Новый год!!! Популярная тема с разбиванием стекол случилась и с моим авто. Благодарю ублюдков за то, что хоть маленькое окошко разбили, а не соседнее, то, что побольше! К счастью, в салоне ничего не было и сволочи кроме вреда, нанесенного мне, для себя ничего не приобрели" - написал Виталий.

После певец обратился к злоумышленникам. 

"Возможно, волею судьбы эти злодеи увидят этот пост, поэтому в случае прочтения ими хочу сказать - пусть ваши руки-крюки поотсыхают! Всех с наступающим" - заявил Козловский.

Ранее сообщалось о том, что в Броварах у мужчины отобрали авто и бутылку водки.

Поделись:
Теги: виталий козловский, ограбление авто
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь